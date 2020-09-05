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Снова больше 300 зараженных за сутки: новые данные о коронавирусе в Киеве

5 сентября, 10:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Количество пациентов с COVID-19 в столице почти достигло 15 000

Количество зараженных коронавирусом в столице продолжает стремительно расти. За минувшие сутки, 4 сентября, COVID-19 подтвердили у 315 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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По данным главы города, четверо больных умерли, всего коронавирус унес жизни 234 киевлян. Общее количество зараженных в столице достигло 14 792.

"Заболели: 163 женщины в возрасте от 22 до 89 лет, 132 мужчины в возрасте от 19 до 86 лет, девять девочек от одного до 15 лет и 11 мальчиков от четырех лет до 17. Заболели в том числе и семь медиков. В больницы столицы попали 42 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", – написал он.

Также Кличко отметил, что вылечиться за минувшие сутки смогли 97 человек. Всего коронавирус преодолели 4713 жителей Киева.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 57, в Дарницком – 55, а в Оболонском районе – 39 случаев.

Как известно, по состоянию на утро 5 сентября в Украине лабораторно подтвердили 2836 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране заболели 133 787 человек. Летальных исходов за последние сутки – 50.

Также мы писали, что в Киевском городском лабораторном центре Минздрава решили прекратить платное тестирование на COVID-19 для частных лиц. В Центре назвали причину такого решения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус
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