Со столичного Гидропарка вывезли 40 тонн мусора: фото
На задворках парка даже обнаружили старый проигрыватель и гармошку
В выходные в столичном Гидропарке провели масштабный субботник. Активисты собрали на территории парка более 40 тонн мусора. В основном это старые автопокрышки, доски.
На задворках парка даже обнаружили старый проигрыватель и гармошку. По словам организаторов, площадь парка очень большая и они планируют еще не один субботник.
Ранее сообщалось, что жителям одной из многоэтажек в Подольском районе столицы приходится мириться с мусором, вонью и антисанитарией. Беспорядок развел их сосед, который держит мусор прямо в квартире. Как выяснили журналисты "Сегодня", под завалами мусора в квартире жилого дома не видно ни мебели, ни техники. Из-за этой квартиры на днях целый дом едва не взлетел на воздух, так как в захламленной квартире произошла утечка газа. Чтобы найти и перекрыть газовую трубу, соседям пришлось копаться в мусоре. Соседи говорят, что собственник квартиры Олег всегда тащил домой мусор, но в последние годы завалил им все жилище. Жители всего дома страдают не только от вони и куч мусора, но и от нашествия крыс и тараканов, живущих в квартире мужчины.
Также свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона.
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