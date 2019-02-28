Социальный хлеб в столице будут продавать по карточкам
Льготные буханки нередко скупают спекулянты
В столице внедряют новую систему продажи социального хлеба. Поэтому льготные буханки нередко скупают спекулянты, говорят в мэрии. Как совершенствовать продажи – расскажет корреспондент Елена Омельченко.
Надежда Григорьевна социальный хлеб покупает каждый день.
"Беру половину батона и один" Пшеничный ". А когда приезжают ко мне внуки – я беру батон целый и "Пшеничный" беру. Вы знаете, как это выручает? Такая пенсия. Что эта скидка – и то помогает", – говорит жительница Киева Надежда Кравченко.
Пшеничный – по 9,70 грн. Украинский – 12. Батон – 8 гривен. Сейчас на эти социальные сорта хлеба скидка для всех – 25 процентов.
И в марте скидки на социальный хлеб будут не для всех – сообщили в мэрии. Получать ее будут только владельцы "Карточки киевлянина". И тех разделили на пять категорий.
Максимальную, 70-процентную скидку, будут получать члены семей Небесной Сотни или погибших в АТО, дети-сироты, праведники Бабьего Яра. Киевляне с инвалидностью вследствие войны и узники концлагерей – 60%. Дети с инвалидностью – 50%. 25-процентная скидка будет у пенсионеров, которые не работают. У остальных киевлян с картой – 20%.
Продавать социальный хлеб будут в той же сети киосков, что и раньше. Только не более одной буханки в день, говорят в столичной администрации. Главная цель – покончить со спекуляциями.
"Те киевляне, которым он действительно нужен, которые имеют льготы - не успевали его приобрести. Потому что выкупалось по сниженным. Ехал хлеб в регионы. Выкупался целыми партиями у тех киосков. Продавался уже по бизнес-ценам где-то в других магазинчиках", – говорит заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда.
В сети киосков с социальным хлебом уже начали тестировать новую систему.
"Это обычный карточный терминал. Путем идентификации по "Карточке киевлянина" будет понятно, какая будет скидка. И в чеке будет отображаться, и на самом дисплее терминала будет высвечено, что у данного клиента, к примеру, 25% скидка", – объясняет директор фирменной сети по продаже хлебобулочных изделий Ярослав Федоренко.
Запустить продажу социального хлеба по "Карточке киевлянина" планируют в середине марта.
Ранее мы писали, что в Киеве хлеб для льготников будут продавать по разной цене – скидки будут от 20% до 70%. Стоимость хлеба по "Карточке киевлянина" будет зависеть от категории льготы.
Напомним, хлебная корзина в Украине подорожала на 25% с 1 марта 2018 года по 1 февраля 2019-го. Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в корзину вошло по килограмму пшеничного хлеба из муки высшего и первого сортов, а также килограмм ржаного хлеба и полкилограмма батона. "Все продукты демонстрировали рост: пшеничный хлеб из муки первого сорта – на 30%, ржаной хлеб – на 29%, батон – на 23% и пшеничный хлеб из муки высшего сорта – на 19%", – отметил эксперт.
Ранее диетологи назвали самые полезные виды хлеба:
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В Киеве хлеб для льготников будут продавать по разной цене – скидки будут от 20% до 70%
Стоимость хлеба по "Карточке киевлянина" будет зависеть от категории льготы