Сокровища Киева: найденный на Подоле клад оказался из Дневнего Рима

На месте обнаружили два десятка монет, несколько пряжек, фибул и многочисленные остатки керамики

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Сокровища Киева: найденный на Подоле клад оказался из Дневнего Рима Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/87b/06d/5c987b06d3c1f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/87b/06d/5c987b06d3c1f.jpg 2019-03-25T09:11:00+02:00 Другие новости На месте обнаружили два десятка монет, несколько пряжек, фибул и многочисленные остатки керамики

Найденный на Подоле в Киеве клад из монет, фибул (старинные металлические застежки для одежды) и остатков керамики, оказался эпохи Древнего Рима. "Сегодня" побывали на месте интересной находки, увидели ее своими глазами и разузнали, как ее обнаружили и что с ней будет дальше.

Клад нашли несколько местных жителей во время высадки фруктовых деревьев возле Воздвиженки, на углу улицы Кожемяцкой и Вознесенского спуска.

"Начали копать и на глубине около полуметра лопата ударила о какой-то твердый предмет — присмотрелись, а там обломки глиняных черепков и монеты", — рассказали нам люди.

Всего на месте обнаружили два десятка монет, несколько пряжек, фибул и многочисленные остатки керамики.

"Когда мы нашли клад, то сразу вызвали на место полицию и археологов. Однако последние сказали, что для них там ничего интересного нет. Посоветовали нам отправить находки в Музей истории Киева", — рассказала "Сегодня" одна из "кладокопателей" Татьяна Максименко.

"Вы не представляете себе, какие ощущения возникают, когда находишь предметы, которым сотни, а то и тысячи лет!" — делится впечатлениями другой местный житель Александр Ройтман.

















По просьбе "Сегодня" археологи оценили предметы, их подлинность сомнений не вызывает, но вот как клад попал в то место, где его нашли, остается загадкой.

"Найденные римские монеты — денарии первых столетий нашей эры. Они находились на глубине 30 сантиметров — ниже этого уровня современный бетон! А культурные наслоения в этом месте начинаются с глубины полтора метра", — рассказал нам научный сотрудник Института археологии НАН Украины Вячеслав Баранов.

Кстати, стоимость одного такого денария в интернете варьируется от нескольких десятков до нескольких тысяч гривен в зависимости от их сохранности и времени чеканки.

По словам археолога Никиты Сидько, помимо монет, интерес представляют также фибулы и фрагменты керамики.

"Судя по форме и орнаментации предметов, регион их происхождения — Западная Украина. В киевской земле таких вещей быть не может", — считает Сидько.

А поскольку все предметы, найденные в импровизированном саду, относятся к разным эпохам, это свидетельствует о том, что клад недавний, считает Вячеслав Баранов.

Находки киевляне обещают передать на хранение в Музей истории Киева, специалистам которого еще предстоит выяснить происхождение клада.

Ранее мы писали, что в 2018 году в Киеве в подвале снесенного в 70-е годы ХХ века здания на территории заповедника "Древний Киев" археологи обнаружили настоящий клад. Об этом сообщил директор департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк. По его словам, найдено около 2 кг серебряных монет номиналом 1 рубль, 50/20/10 копеек.

Напомним, что строитель из румынского села Бикиджи нашел 95 тысяч евро (7,3 миллиона рублей) в старом шкафу, который он купил. Через несколько дней после покупки мужчина заметил внутри металлическую коробку, набитую купюрами достоинством 500 евро.

Тем временем, в Бердянске нашли золотоносную шахту. Подробности смотрите в видео "Сегодня".

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.