Солнце и плюсовая температура: киевлян порадовали прогнозом погоды

Декабрь уже в самом разгаре, а зимой пока особо и не пахнет

/ Фото: Pixabay

Не по-зимнему тепло будет по всей Украине. Не исключение и Киев. Сегодня в столице и Киевской области будет довольно приятная как для этой поры года погода – сухо и до +6. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по всей области температура водуха будет от 3 до 6 градусов. Конкретно в Киеве – 4-6 тепла. Синоптики нигде не прогнозируют ни додждя, ни снега. Более того, погода будет еще и солнечной.

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Напомним, метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги осени. Среднемесячная температура ноября в столице составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

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Как мы писали, снег в Киеве выпал вечером, 2 декабря. Однако непогода бушевала во многих областях страны. Смотрите фото и видео, каких бед натворил первый зимний снег в Украине.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами – совпала с приходом календарной зимы. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

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