Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Солнце и плюсовая температура: киевлян порадовали прогнозом погоды

8 декабря, 08:00

Декабрь уже в самом разгаре, а зимой пока особо и не пахнет

/ Фото: Pixabay

Не по-зимнему тепло будет по всей Украине. Не исключение и Киев. Сегодня в столице и Киевской области будет довольно приятная как для этой поры года погода – сухо и до +6. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по всей области температура водуха будет от 3 до 6 градусов. Конкретно в Киеве – 4-6 тепла. Синоптики нигде не прогнозируют ни додждя, ни снега. Более того, погода будет еще и солнечной.

Реклама

Напомним, метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги осени. Среднемесячная температура ноября в столице составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

В тренде
Стрельба в Киеве: к убийству малыша может быть причастен судья

Как мы писали, снег в Киеве выпал вечером, 2 декабря. Однако непогода бушевала во многих областях страны. Смотрите фото и видео, каких бед натворил первый зимний снег в Украине.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами – совпала с приходом календарной зимы. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев погода прогноз погоды

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве пассажирка метро устроила в вагоне зажигательные танцы (видео)
В Киеве пассажирка метро устроила в вагоне зажигательные танцы (видео)Другие новости
Нападения на женщин в Киеве: почему не могут обезвредить преступника и как защититься
Нападения на женщин в Киеве: почему не могут обезвредить преступника и как защититьсяДругие новости
В Киеве пошел снег: фото и видео
В Киеве пошел снег: фото и видеоДругие новости
На столичных Позняках открыли детскую площадку за два миллиона гривен: фото
На столичных Позняках открыли детскую площадку за два миллиона гривен: фотоДругие новости
В Киеве появится первый в городе тротуар с подогревом
В Киеве появится первый в городе тротуар с подогревомКоммуналка
Рынок топлива: как изменились цены и где выгоднее заправляться
Рынок топлива: как изменились цены и где выгоднее заправлятьсяАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...