Солнце и приятная температура: какой будет погода в Киеве на День флага

В столице сегодня будет очень комфортно – и не жарко, и не холодно

Шикарная погода в Украине распространится и на Киев. Сегодня в столице и по всей области ожидается комфортная температура воздуха.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Киевляне вместе со всей Украиной сегодня отмечают День государственного флага, и погода преподнесет приятный сюрприз – в столице и по области никакого дождя и приятные 26-28 градусов.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского подвела итоги погоды в столице за июль. Среднемесячная температура воздуха в том месяце составляла +21,9 градуса, что превысило климатическую норму на 2,6 градуса. Холоднее всего было 8 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до +11,7 градуса, а самым жарким днем стало 29 июля, когда максимальная температура после полудня достигла +32,7. Всего было 8 дней с температурой воздуха выше 30 градусов. Осадков в Киеве выпало лишь 46,5 мм, что составило 53% климатической нормы за месяц. Под конец июля по столице прошелся сильный ливень, в результате чего традиционно подтопило улицы, а общественный транспорт ходил с перебоями. Смотрите фото и видео непогоды в Киеве.

Видео: KIEVMAP

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А вот вчера, 22 августа, в Киеве подняли самый большой флаг Украины. Размер полотнища составляет 16 на 24 метра и развевается на высоте в 60 метров.

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