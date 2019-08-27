Солнечно и сухо: какая погода ждет киевлян после длительных выходных

По данным Укргидрометцентра, в столице и по области будет в пределах +26...+28 градусов

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве во вторник, 27 августа, ожидается сухая и солнечная погода, без осадков. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, температура воздуха днем поднимется до +26...+28 градусов, ночью будет +14...+16.

В Чернобыле, Тетереве, Фастове, Борисполе, Вышгороде дневная температура составит также +26...+28 градусов.

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В Барышевке и Яготине будет свежее – +25...+27 градусов. В Белой Церкви и Мироновке ожидается +27...+29 градусов.

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Напомним, что в столице 13 августа стало самым жарким днем текущего года. Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня максимальный столбик термометра впервые в этом году поднялся до +35,0 градуса.

При этом также Киев накрыл мощнейший ливень с ураганом. Сильный ветер повалил десятки деревьев, в нескольких местах произошли подтопления. Больше всего непогода наделала беды на Троещине, Русановке и Виноградаре. В частности, ветер посрывал крыши в нескольких постройках и погнул борды.

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