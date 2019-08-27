Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,06
27,73

Солнечно и сухо: какая погода ждет киевлян после длительных выходных

27 августа, 08:16

По данным Укргидрометцентра, в столице и по области будет в пределах +26...+28 градусов

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве во вторник, 27 августа, ожидается сухая и солнечная погода, без осадков. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, температура воздуха днем поднимется до +26...+28 градусов, ночью будет +14...+16.

В Чернобыле, Тетереве, Фастове, Борисполе, Вышгороде дневная температура составит также +26...+28 градусов.

Реклама

В Барышевке и Яготине будет свежее – +25...+27 градусов. В Белой Церкви и Мироновке ожидается +27...+29 градусов.

Скриншот

Скриншот

В тренде
Расследуют как теракт: подробности обстрела из гранатомета в центре Киева (фото, видео)

Напомним, что в столице 13 августа стало самым жарким днем текущего года. Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня максимальный столбик термометра впервые в этом году поднялся до +35,0 градуса.

При этом также Киев накрыл мощнейший ливень с ураганом. Сильный ветер повалил десятки деревьев, в нескольких местах произошли подтопления. Больше всего непогода наделала беды на Троещине, Русановке и Виноградаре. В частности, ветер посрывал крыши в нескольких постройках и погнул борды.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев погода лето прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киевляне провели масштабную толоку в Гидропарке
Киевляне провели масштабную толоку в ГидропаркеДругие новости
Празднуем День Независимости в Киеве: будет гонка ретромашин и концерты в парках
Празднуем День Независимости в Киеве: будет гонка ретромашин и концерты в паркахКуда пойти
Марш Достоинства, рыцарский турнир и гонка ретромашин: куда пойти на День Независимости
Марш Достоинства, рыцарский турнир и гонка ретромашин: куда пойти на День НезависимостиУкраина
Основателя иностранной наркоимперии, сбежавшего от СБУ, экстрадировали в Израиль
Основателя иностранной наркоимперии, сбежавшего от СБУ, экстрадировали в ИзраильУкраина
Количество
Количество "минирований" в Киеве увеличилось в несколько раз – ГСЧСДругие новости
На Софийской площади при участии Зеленского торжественно подняли флаг Украины (видео)
На Софийской площади при участии Зеленского торжественно подняли флаг Украины (видео)Украина

Новости партнеров

Loading...