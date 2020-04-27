Сотни животных умирали от голода в дендропарке "Александрия" (видео)

Более трехсот животных дендропарка "Александрия" в Киевской области умирают от голода. О таком днях активно писали в социальных сетях. Корреспонденты новостей "Сегодня" проверили, действительно ли это так. А еще надолго ли животным хватит корма и как на них повлияло отсутствие посетителей из-за карантина.

"Они ручные, как котята маленькие. Очень нуждаются в тепле и очень хотят все, чтоб их на ручки взяли", – работница зоопарка Надежда Андрусивник показывает новостям "Сегодня" маленьких лисят.

Их спасли от смерти неравнодушные в Киевской области и передали в местный зоопарк. Один чуть не умер в лесном пожаре. Еще двое от человеческих рук.

"Их хотели просто утопить, как маленьких котят. Но на все Божья воля, шла пара, парень с девушкой, и они их просто выкупили этих лисят и принесли к нам в зоопарк", – говорит Надежда.

Правда, у этих пушистых клубочков еще нет имен. После карантина в зоопарке проведут конкурс для посетителей на лучшее имя. А вот носуха Марик – здесь уже хорошо известный житель.

"Он любит, когда к нему обращаются. У нас очень много людей знают, что он Марик. Сидит у себя в домике, подходит ребенок и кричит "Марик" и он бегом-бегом. Обращает внимание на каждого. Он даже людей некоторых знает, кто к нему постоянно приходит", – рассказывает работница зоопарка Светлана Куратова.

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Впрочем, из-за карантина Марику крайне скучно. Радуют только вкусности. А их для всего зверинца нужно немало. В день ламы Лада и Августина съедают по пять килограммов корма, а на весь зоопарк нужно до ста килограммов в день. И это только зерновых. Еще несколько дней назад животным корма не хватало. Ведь без посетителей – покупать его не за что.

Андрей Мельник, директор зоопарка:

"Основная часть, которая идет от продажи билетов, она используется на кормовую базу. – Сейчас, во время карантина, людей нет. Хотелось бы, чтобы мы имели уверенность в завтрашнем дне и не допустили уничтожения экзотических видов".

На спасение зоопарку уже пришли волонтеры и власть. Обеспечили его жильцов кормом на полгода вперед. Впрочем, запасов витаминно-минеральных добавок – не хватает. Их животным могут докупить все желающие.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как хищники Запорожского зоопарка оказались на грани голода из-за коронавируса. Тогда продукты для животных тоже начали горожане и частные предприниматели.

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