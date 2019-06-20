Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Киеве

Пожарная опасность пятого класса продержится в столице до 23 июня

Фото: ГСЧС.

Спасатели предупредили киевлян о высокой пожарной опасности в столице.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве с 19 по 23 июня высокая (5 класса) пожарная опасность", – говорится в сообщении ГУ ГСЧС в столице.

Напомним, что, согласно данным синоптиков, в Киеве в четверг, 20 июня, будет сухая и жаркая погода, без осадков.

Такая же температура будет в Чернобыле, Тетереве, Вышгороде, Борисполе, Яготине. В Барышевке будет +28...+30 градусов днем и +16...+18 градусов ночью, в Фастове, Белой Церкви и Мироновке синоптики прогнозируют до +29...+31 градуса днем и до +19 градусов ночью.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи 30-градусной жарой начали устанавливать для прохожих арки, распыляющие воду. Все арки выполнены из древесины, взятой из аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлено по 10 форсунок для распыления воды. Все арки подключены к системам полива парков.

Отметим, что температура воздуха в столице в июне уже трижды побила рекорды.

Также новости "Сегодня" сообщали, что недавно на Ровенской АЭС произошел пожар.

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