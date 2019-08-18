Спасатели проводят противопожарные рейды в школах

Почти на три десятка школ Киевщины спасатели уже подали иски

Исправная пожарная сигнализация, молниезащита и огнетушители. Все это должно четкое работать в каждой школе страны, иначе учреждение закроют. Так, на 29 школ Киевщины спасатели подали иски. И если суд их примет – учеников переведут, учителя – потеряют работу.

Киевская область. Березань. Школьный завхоз Галина Васильевна показывает, как работает новая пожарная сигнализация. А вот как отключать сирену – в школе еще путаются.

В Березанской школе рады. В этом году директора впервые за более чем десять лет не оштрафуют. Ибо все требования пожарной безопасности выполнены безупречно.

"Когда пришел инспектор и понял, что эти недостатки трудно исправить и они будут долго тянуться, то в данном случае нас и передали в суд", – говорит Любовь Дегтярева, директор школы.

После судебного иска горсовет выделил школе деньги. Более 600 тысяч. Чуть меньше ждут и в учебном заведении Садового.

Еще разобраны парты и стоит едкий запах краски. Несмотря на судебный иск и угрозу закрытия, в школе готовятся к новому учебному году.

Все работы по противопожарной защите должны завершить до октября. Таково решение суда.

"Больше всего средств должны выделить на сигнализацию, и мы всю надежду возлагаем на то, что за месяц два она будет сделана", – делится директор.

Галина Денисенко полгода руководит школой. До этого - более тридцати лет преподавала здесь. И говорит, не думала, что имеют столько проблем с пожарной безопасностью. К примеру, указатели на стенах были закрашены, вместо огнетушителей – муляжи.

"Сегодня" выяснили, что почти в трех десятках школ Киевщины такие же нарушения, как и в школе Садового. И против всех спасатели подали в суд.

"Те нарушения, которые создают угрозу жизни и здоровью. На тех объектах, где отсутствует система пожарной сигнализации, не обрабатываются деревянные конструкции элементов чердака и т.д.", – говорит Роман Харченко, заместитель начальника управления ГСЧС в Киевской области.

Как дошло до такого в этой школе – березанские чиновники толком не знают. Объясняют, что эту школу им в объединенной территориальной громаде передали с нового года.

"К Березани присоединилось 5 школ, которые были в Барышевском районе. В наследство нам перешли школы, ни в одной из который нет пожарной сигнализации. Но несмотря на это, на обустройство противопожарной защиты из березанского бюджета в этом году на все школы выделяют около двух миллионов гривен", – говорит Оксана Загорулько, начальник отдела образования исполнительного комитета Березанской городского совета.

"Мы чем-то пожертвовали, то есть на эти средства могли бы сделать где-то кусок дороги, где-то освещение. Это наши налоги и сборы", – отмечает Руслан Хруль, заместитель городского головы города Березань.

Чиновники посчитали, что это все равно лучше, чем закрыть школы и возить детей в другие учебные заведения.

Ранее стало известно, что сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во время проверки школ и детских садов по Украине зафиксировали 300 тысяч нарушений правил пожарной безопасности. В некоторых учебных заведениях нет даже чем тушить пламя.

А единственную школу в райцентре Новые Санжары в Полтавской области собирались закрыть еще в середине минувшего учебного года.

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