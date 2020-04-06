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Спасатели рассказали, когда опасная дымка уйдет из Киева

6 апреля, 08:41

Наталья Руда

Ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней

Киев в понедельник, 6 апреля, снова окутала дымка. Такая же ситуация в городе наблюдалась и вчера, а жители столицы даже публиковали фото смога.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице, утром 6 апреля в городе наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, что характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое.

"Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли. Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней", - уточняется в сообщении.

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При этом по уровню загрязненности воздуха критическая ситуация на Троещине, на Дарницкой площади, на Харьковском массиве и Соцгородке.

Скриншот

Скриншот

В тренде
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Отметим, что ситуацию усугубляют пожары в Киеве и области. В частности, на севере региона на днях вспыхнул масштабный пожар в зоне отчуждения ЧАЭС.

Видео: ГСЧС

Также на прошлой неделе в столице произошел крупный пожар на Виноградаре.

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Киев смог загрязнение

Источник: Сегодня

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