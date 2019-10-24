Киевляне ринулись скупать медицинские повязки в аптеках

Киевлянам продают повязки стоимостью от 90 копеек и до 2 гривен за штуку, а марлевые стали большой редкостью

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Из-за смога, который уже четвертый день окутывает Киев, в городе появилось много людей в марлевых повязках на лицах. А аптеках города наблюдается ажиотаж на них. "Сегодня" выясняли, как часто жители покупают жители из-за смога.

В аптеке возле станции метро "Харьковская" нам рассказали, что марлевых повязок у них нет.

"В наличии есть только бумажные повязки синего цвета. Насколько они надежные – я не знаю. Стоимость – 90 копеек. Люди начали брать, как только в Киеве начался этот кошмар со смогом. За день покупают 50-70 штук. Именно марлевые повязки завозят редко, говорят, что они намного лучше защищают дыхательную систему", – рассказали нам в аптеке.

В центре города, в аптеке на улице Жилянской нам предложили бумажные повязки по 90 копеек за штуку, и пачка с ними была уже почти пуста.

"Из-за вони и неприятного воздуха повязки разбирают быстро. За три дня я уже продаю вторую упаковку, в одной – 50 повязок. Некоторые граждане покупают их, чтобы в транспорте уберечься от простуды, но есть и те, кто просто не может дышать этим неприятным воздухом", – поделилась с нами аптекарь.

Кстати, в столичном метро стало заметно много людей в медицинских повязках. Если раньше это было большой редкостью, то из-за плохого состояния воздуха в одном вагоне на зеленой ветке можно заметить три-четыре человека в повязках.

В парке Шевченко мы также заметили несколько человек в повязках, причем это были туристы из Китая. По их словам, киевский смог – это ничто по сравнению с Пекином.

"Нас просто предупредили, что лучше носить повязки под вечер, когда смог опускается на город и есть неприятный запах. Но я свою маску уже хотела снять, поскольку ничего неприятного не ощущаю. У нас с этим все гораздо хуже… Повязку в Пекине нужно носить почти весь деньи даже менять, а в Киеве очень хорошо", – пояснила нам через переводчика одна из туристок.

В аптеке на улице Саксаганского нам продали медицинскую трехслойную повязку.

"Ее стоимость 2 гривни. За день продаю 10-20 штук. Она более качественная, чем обычная бумажная. Марлевые повязки почему-то стали редкостью, точнее их очень редко привозят нам. Трехслойные повязки берут пенсионеры, студенты. Я у них не спрашиваю, от смога они спасаются или от гриппа", – пояснила аптекарь.

В некоторых аптеках говорят, что ажиотажа с повязками у них нет, а вот в одной из аптек на Оболонском проспекте нам рассказали, что все повязки разобрали.

"За три дня люди раскупили все три пачки медицинских масок по 2 гривни за штуку. Сейчас ждем, когда завезут повторно. Покупают в основном мамы, чтобы уберечь детей от смога", – рассказала по телефону аптекарь.

Ранее мы сообщали, в каких районах города самый грязный воздух и когда исчезнет смог.

По словам киевских чиновников, специалисты фиксируют продукты горения только вдоль трасс, где есть скопление автотранспорта, и вдоль проезжих частей по городу. В других местах превышения вредных веществ не обнаружено. Замеры воздуха проводят каждое утро в самых проблемных частях столицы – Бессарбская площадь, проспект Победы.

Из-за тумана в Украине отменяются и задерживаются авиарейсы:

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