Спасение от жары: в Киеве появились первые охлаждающие рамки (фото)

Фото: КП УЗН Днепровского района

В Киеве заработали охлаждающие рамки, которые обычно выставляют в парках и скверах из-за сильной жары. Сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района уже установили четыре таких рамки на территории своих парков.

"На улице стоит жаркая погода. Мы уже установили две охлаждающие рамки в парке Победа. Также заработали по одной рамке в парке Аврора и возле озера Тельбин", – рассказал сайту "Сегодня" Евгений Ковшун, директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района.

Фото: КП УЗН Днепровского района

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По его словам, вода в рамки подается из водопровода "Киевводоканала" и у людей нет контакта с поверхностью.

"Рамки абсолютно безопасные. Жители и гости района просто проходят сквозь рамку, которая их освежает, и идут дальше по своим делам. В такую жару – это настоящее спасение", – добавляет Евгений Ковшун.

В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" говорят, что установка охлаждающих рамок пока не проводится массово по всем районам.

Фото: КП УЗН Днепровского района

"В некоторых районах Киева охлаждающие рамки уже устанавливают, например, в Соломенском и Подольском районах. Это делается на усмотрения предприятий по содержанию зеленых насаждений. Установка этих конструкций зависит от погоды, а в скором времени обещают дожди. Когда устоится жаркая погода и будут установлены такие рамки во всех районах, мы обязательно опубликуем их полный список, чтобы люди знали где их искать и могли охладиться", – пояснили в "Киевзеленстрое".

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Отметим, жара в Украине продолжает обновлять температурные максимумы. 11 июня впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +27,3 °С, что на 1,5 °С выше прошлогоднего рекордного значения температуры для этого дня. Климатическая норма превышена на 9 °С.

Мы отправились в самый разгар жары на пляжи Киева, чтобы проверить, насколько там соблюдаются карантинные правила, и обнаружили сотни отдыхающих (и это в самый разгар трудовой недели).

Как выглядит Гидропарк с высоты птичьего полета – смотрите на видео, которое мы сняли с помощью дрона:

Гидропарк с высоты птичьего полета

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