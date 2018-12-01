Спецпроект "Поклонники": фаны "Звездных войн" создали в Киеве легион

В рамках спецпроекта "Поклонники" мы уже общались с фанатами творчества Толкина и поклонниками Фредди Меркьюри. В этот раз своими историями поделились фанаты "Звездных войн".

Возвращение на экраны Люка, Леи и Хана Соло должно было стать новой эпохой в развитии сюжета "Звездных войн". Вместо этого образы любимых персонажей в трактовке режиссера "Последнего Джедая" вызвали возмущение поклонников.

"Героев детства превратили в неудачников, — негодует фанат Богдан Беликов. — Изначально роль спасителя повстанцев предназначалась культовому Джиалу Акбару. Вместо этого в сюжете появилась неизвестная фиолетоволосая генеральша! А про колоритных инопланетян вообще забыли!"

Фанаты посчитали, что любимую историю превратили в двухчасовой рекламный ролик сувенирной продукции и книг, и объявили фильму "Соло" бойкот еще до того, как он вышел на экраны. Тем, кто все же посмотрел, картина понравилась — сюжетом, большим количеством аниматроники и стилизацией под эпизоды прошлого века.

Вселенная "Звездных войн" (далее ЗВ. — Авт.) живет своей жизнью вне зависимости от старых и новых фильмов. В мире существует несколько организаций: "Легион повстанцев" (светлая сторона Силы), "Мандолорцы" ("охотники за головами") и "501 Легион" (темная сторона Силы). Представители последней есть и в Украине. Усердие легионеров по вопросам создания костюмов оценил даже автор ЗВ Джордж Лукас. В качестве комплимента фанам он использовал название "501 Легион" в фильме "Месть ситхов" (2005 год) — для обозначения отряда Дарта Вейдера.

"Создать правдоподобный образ — работа очень кропотливая, потому легионеров в нашей стране пока лишь четверо, — объясняет Анна Турло, пресс-офицер украинского аванпоста "501 Легиона". — Мы некоммерческая организация, кроме косплея мы занимаемся благотворительностью и это очень вдохновляет! Например, мы собирали "на корм для маленьких Чубакк", чтобы помочь бездомным питомцам. Посещаем детские больницы, участвуем в мероприятиях в поддержку детей с синдромом Дауна".

Украинский легион. На Комик Кон. Фото: К. Емцов

Богдан: командир украинского 501 легиона

25-летний Богдан Беликов основал представительство "501 Легиона" в Киеве в 2016 году. Фанат собирает официальные бюсты персонажей из "Звездных войн" и создал два костюма, штурмовика и скаута, официально одобренных в США. Создать украинский аванпост помогли друзья, которые являлись командирами Легиона в других странах. Голосование проходило на официальном сайте. Благодаря тому, что Богдан выполнил все условия: создание костюма, запуск сайта, разработка местного логотипа, — решение было принято в его пользу единогласно.

"Для меня очень важно, чтобы костюм был аутентичный, это демонстрирует мое уважение ко вселенной ЗВ, — утверждает Богдан. — Но как оказалось, некоторые детали костюма песчаного штурмовика создавались практически из мусора. Например рюкзак — из итальянской фляги, крышки американского кувшина, деталей радиоприемника. Я собрал на eBay (международная барахолка – Авт.) такой же набор. Получился идентичный рюкзак весом в 7 кг! Одним из важных атрибутов костюма является песчаная грязь, поскольку мой персонаж участвует в спецоперациях на жарких планетах. Я нарисовал ее акрилом".

Костюм штурмовика может обойтись в $700. Несмотря на такую детализацию, многие называют персонажа Богдана "клоном", или, что еще хуже, принимают за члена интернет-партии Дарта Вейдера. А это для фана еще обидней, ведь костюмы партии Вейдера — китайские копии.

"Только один семилетний мальчик узнал моего персонажа. Я чуть не расплакался от радости!" — признается Богдан.

Как оказалось, даже воинам-штурмовикам нужна защита.

"По правилам "501 Легиона" штурмовик не имеет права снимать шлем и выходить из образа, — поясняет наш герой. — Мы должны оставаться в нем до конца мероприятия. Но учитывая, что в шлеме плохо видно, на нам помогают специальные люди. Они водят нас по территории и оберегают: находятся те, кто шутки ради пытаются запрыгнуть нам на спину или похлопать по плечу, тем самым испортив дорогой костюм".





Легион 501. Принимает участие в благотворительном пробеге. Фото: из архива Б. Беликова Песчаный штурмовик. Фото: К. Емцов В костюме байкера скаута. Фото: из архива Б. Беликова

Марианна: астроном и фанатка Вейдера

Член жюри фестивалей WeGame и Космикс Фест Марианна де Морт сделала косплей на нового злодея Кайло Рена, хотя из всего массива "Звездных войн" отдает предпочтение старым фильмам и персонажам.

"У фильмов Лукаса особая романтика, — делится наша героиня. — В них есть приключения и четкое разделение на темную и светлую сторону. Декорации были построены в пустыне в реальном размере, герои ходили в настоящих зданиях, а не на зеленом фоне. Поэтому им было легко войти в образ, и зритель это чувствует. Новый фильм "Соло" снят как раз именно в той, старой, стилистике, поэтому мне очень понравился. В нем сохранили канонический юмор персонажа. Я вообще люблю Хана за то, что даже в безысходных ситуациях он не паникует, а шутит. Но мой фаворит — Дарт Вейдер: без его томного придыхания фильм теряет свое очарование. Надеюсь, он появится в Эпизоде IХ".

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Комната Марианны заставлена атрибутикой из фильма:

"Я покупаю все, что можно найти на фанатских сайтах и фестивалях: футболки, подсвечники, подушки и брелоки в виде космических кораблей. Вся эта атрибутика дает почувствовать близость к космосу. Я увлекаюсь астрономией с детства, а сейчас даже являюсь членом в научного общества, которое изучает феномен НЛО".

Изгой. Фильм больше похож на экшен-боевик, считает Марианна. Фото: из архива М. де Морт

Павел: косплеер-предприниматель

Больше всего Павла Макаренко во вселенной "Звездных войн" (далее ЗВ) привлекают световые мечи и возможность творческой реализации как косплеера.

"Безусловно, я люблю вселенную ЗВ за интересные костюмы и персонажей, — признается Павел. — Я не только просмотрел фильмы, но и прочел множество книг. Но намного интереснее стать самому на время другим человеком, разыграть сюжет и снять короткометражный фильм. Я знаю, что некоторым косплеерам даже предлагали роли в кино. Это моя мечта: я раньше принимал участие в театральных постановках, а после того, как увлекся ЗВ, даже разрабатывал самостоятельно хореографию битвы на световых мечах".

Каждый меч уникален, ведь джедай делает его самостоятельно, Павел тоже не остался в стороне и смастерил свой.

"Я бы хотел наладить в Украине небольшое производство световых мечей. Думаю, они пользовались бы большим спросом, ведь косплей сейчас очень популярное развлечение. Кроме того, это хорошая возможность посещать фестивали в других странах и общаться с творческими людьми. Мне стало скучно встречаться с обычными девушками, которые не понимают, зачем переодеваться в костюмы. Отношения должны меня мотивировать — чтобы вместе девушкой мы могли пойти на танцы, создать свое шоу и гастролировать по миру".

Темная сторона. Любимый атрибут Павла — световые мечи ситхов. Фото: их архива П. Макаренко

Андрей: галактический дюти фри и бой на мечах

Впервые Андрей Атлантов увидел "Звездные войны" (далее — ЗВ) еще школьником в 1992 году. Сейчас он стал дизайнером компьютерных игр и говорит, что именно увлечение космической вселенной Лукаса стимулировало его к развитию.

"Первый фильм, который я посмотрел — "Возвращение Джедая", был на кассете, — вспоминает наш герой. — Такое разнообразие инопланетян вызывало восторг. Когда я стал старше, меня еще больше стала впечатлять масштабность истории: строительство Звезды Смерти, интриги сенаторов".

Когда появился интернет, Андрей узнал о международном фанатском сообществе, косплее и коллекционной атрибутике.

"Это показалось мне еще более удивительным, чем сам фильм, — признается поклонник. — В 2010-м я купил свой первый световой меч, но на этом не смог остановиться. Сегодня у меня до сотни экспонатов: несколько больших статуэток и с десяток мечей. Наиболее дорога мне диорама битвы Энакина с Ассаж Вентресс в покраске под бронзу. Их в мире всего 35 штук!".

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Благодаря ЗВ Андрей выучил английский, чтобы общаться с другими фанами, и занялся спортом. Решился поехать в Германию на тематический фестиваль, а потом и в Штаты. Попробовал себя в качестве режиссера и снял с друзьями постановочный бой на световых мечах. За четыре дня мероприятие посетило 60 тысяч человек.

"Это было настоящее приключение! — вспоминает наш герой. — Там можно было найти все, от столовых ножей с символикой ЗВ, коллекционных статуэток до целого павильона татуировщиков, специализирующихся на ЗВ. Эти несколько дней по атмосфере были похожи на сбор инопланетян в дьюти-фри межгалактического космодрома".

Последние несколько лет энтузиазм Андрея несколько поубавился из-за выхода новых эпизодов.

"Сценарий развития событий вселенной ЗВ подан уж слишком по-диснеевски, — расстраивается Андрей. — Теперь историю Силы создают те, кто прославился на "Аладдине" и "Утиных историях". Их стиль работы подходит для экранизации детских сказок. Это губит вселенную, которая была создана по другим правилам. Сейчас ЗВ воспринимается как очередной коммерческий продукт без души. Хотя дополнительные фильмы о событиях, предшествующих основной трилогии, наоборот, вселяют надежду".









Тысячелетний сокол. Андрей играет с Чубаккой и R2D2 в Дежарик. Фото: из архива А. Атлантова Инструктаж. В кабине Т-47. Фото: из архива А. Атлантова Армия Империи. Бронированный шагоход в реальном размере. Фото: из архива А. Атлантова Кантина в Мос Эйсли. Здесь Оби-Ван и Люк познакомились с Ханом. Фото: из архива А. Атлантова Семья. В костюмах на заказ. Фото: из архива А. Атлантова

Хеппи-энд не нужен

Киевлянин Николай Литвиненко ходит на все предпоказы фильма и детально знает жизнь каждого персонажа, но больше всех любит простачка Джа-Джа Бинкса, который постоянно попадает в неприятности.

"Он не имеет длинной предыстории, у него нет философии, поэтому его появление на экране — как глоток свежего воздуха", — говорит киевлянин.

В отличие от большинства фанов, Николай особо не собирает атрибутику. Но в его гардеробе все же есть несколько футболок и трусов с любимыми персонажами.

А вот львовянка Катерина Лукина отдает предпочтение ситхам.