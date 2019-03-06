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Спортивный вундеркинд: в Киеве полуторагодовалый мальчик стал самым юным хоккеистом Украины

Сегодня, 09:37

Коньки малыша помещаются на ладони, а клюшка – в три раза больше, чем он

Фото: Лана Ветрова
Фото: Лана Ветрова.
Спортивный вундеркинд: в Киеве полуторагодовалый мальчик стал самым юным хоккеистом Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f78/52b/5c7f7852bf59d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f78/52b/5c7f7852bf59d.jpg Другие новости Коньки малыша помещаются на ладони, а клюшка – в три раза больше, чем он

В Киеве сегодня, 7 марта, на ледовой арене состоится регистрация рекорда Украины "Самый маленький ребенок, который катается на ледовых коньках".

"На рекорд претендует полуторагодовалый киевлянин Лев Ткаченко. Малыш с удовольствием катается на коньках и уже начал осваивать азы хоккея. Несмотря, что клюшка втрое больше него, отважный хоккеист уже ловит на нее шайбу и даже подходит к своему старшему брату, который также увлекается этим видом спорта", – сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Она также уточнила, что кроме братьев, на коньках также катаются мама мальчиков и даже дедушка, который и является их тренером. Именно он и рассказал экспертам Национального Реестра Рекордов, с какими трудностями удалось раздобыть маленький размер экипировки: что-то пришлось укоротить и подшить, а коньки заказывали аж в США. Они такого маленького размера, запросто помещаются на ладони взрослого человека.

Напомним, киевский школьник Андрей Куделя установил рекорд по количеству побед на школьных олимпиадах. За 65 дней он занял призовые места в 37 конкурсах. 

Мама школьника говорит, что ее сын все схватывает на лету, поскольку у него отличная зрительная память. В свободное от уроков время мальчик ходит в медиашколу и на курсы личностного развития. Увлекается айкидо, настольным теннисом, любит смотреть фильмы. Сейчас маленький вундеркинд учится играть на синтезаторе.

"Жаль, что день слишком короткий, на все мои интересы просто не хватает времени", — рассказал нам Андрей.

 

Ранее мы рассказывали, что авторы научного проекта, сотрудники Государственного университета Джорджии, пришли в финале своего расследования к выводу о том, что терпеливость и хорошо развитый самоконтроль являются признаками высокого интеллекта. В пользу такого заключения говорят данные испытаний с участием обезьян и детей.

Также сайт "Сегодня" писал, что ученые выяснили, в каком месяце года рождаются самые умные люди.

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Тег Киев, дети, рекорд, хоккей, маленький, вундеркинд

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Сегодня

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