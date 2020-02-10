Спрыгнул и удрал: киевлян умилило видео спасения с дерева кота

Под деревом развернули синий тент, кот упал на него и убежал

Кореец два года кормил застрявшего в стене ТЦ кота Фото: Jae Park / Unsplash

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На улице Жмеринской в Киеве прошла целая спецоперация по спасению кота, который забрался на высокое дерево и не мог сам спуститься на землю.

В социальных сетях появилось видео, как проходило спасение кота на столичной Борщаговке. Сотрудник службы спасения животных Киева забрался на дерево и пилил ветку, на которой сидел кот, а снизу собрались десять человек, которые держали в руках натянутый синий тент, чтобы им поймать падающее животное.

"Животное просидело на дереве, по словам заявителей, с ночи. Котик жалостно мяукал и люди сообщили о нем в нашу службу спасения. Под вечер мы смогли выехать на место чтобы его оттуда снять. Увы, после того как животное удачно упало на тент, оно также удачно удрало... Так масштабно проходят почти все наши спасения животных. Просто в этот раз кто-то удачно все заснял на видео и выложил в социальные сети", – рассказал нам оператор Kyiv Animal Rescue Group.

При этом в социальных сетях киевляне выражают восхищение работой спасателей и выражают им благодарность.

Напомним, в супермаркете на Виноградаре кот забрался в витрину и с аппетитом поглощал колбасу.

Отметим, что в Киеве на улице Воздвиженской, 14, открылся центр кототерапии, где каждый сможет погладить котиков, пообщаться с ними и забрать себе понравившегося мурлыку домой.

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