Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
26,9

Спрыгнул и удрал: киевлян умилило видео спасения с дерева кота

10 февраля, 12:44

Александр Марущак

Под деревом развернули синий тент, кот упал на него и убежал

Кореец два года кормил застрявшего в стене ТЦ кота Фото: Jae Park / Unsplash

Кореец два года кормил застрявшего в стене ТЦ кота Фото: Jae Park / Unsplash

Реклама

На улице Жмеринской в Киеве прошла целая спецоперация по спасению кота, который забрался на высокое дерево и не мог сам спуститься на землю.

В социальных сетях появилось видео, как проходило спасение кота на столичной Борщаговке. Сотрудник службы спасения животных Киева забрался на дерево и пилил ветку, на которой сидел кот, а снизу собрались десять человек, которые держали в руках натянутый синий тент, чтобы им поймать падающее животное.

"Животное просидело на дереве, по словам заявителей, с ночи. Котик жалостно мяукал и люди сообщили о нем в нашу службу спасения. Под вечер мы смогли выехать на место чтобы его оттуда снять. Увы, после того как животное удачно упало на тент, оно также удачно удрало... Так масштабно проходят почти все наши спасения животных. Просто в этот раз кто-то удачно все заснял на видео и выложил в социальные сети", – рассказал нам оператор Kyiv Animal Rescue Group.

При этом в социальных сетях киевляне выражают восхищение работой спасателей и выражают им благодарность.

Напомним, в супермаркете на Виноградаре кот забрался в витрину и с аппетитом поглощал колбасу.

Отметим, что в Киеве на улице Воздвиженской, 14, открылся центр кототерапии, где каждый сможет погладить котиков, пообщаться с ними и забрать себе понравившегося мурлыку домой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев кот спасение животных

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В центр Киева стянули силовиков: в чем причина
В центр Киева стянули силовиков: в чем причинаДругие новости
В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд февраля
В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд февраляДругие новости
Непогода в Киеве: движение застыло из-за пробок и поваленных деревьев
Непогода в Киеве: движение застыло из-за пробок и поваленных деревьевТранспорт
"Бегут, будто кабана съели": в Киеве полицейские рассмешили погоней за мужчиной (видео)Другие новости
Восемь километров тюльпанов: под Киевом создают необычный парк
Восемь километров тюльпанов: под Киевом создают необычный паркКуда пойти
На Киев надвигается снегопад
На Киев надвигается снегопадДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...