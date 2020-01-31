Стала известна стоимость реконструкции Пейзажной аллеи в Киеве

Ремонт в историческом центре столицы обойдется в более 123 миллиона гривен

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Реклама

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на реконструкцию Пейзажной аллеи в историческом центре Киева. Работы обойдутся в более чем 123 миллиона гривен.

Начало аукциона запланировано на 13 февраля. Напомним, на Пейзажной аллее планируют укрепить склоны и реконструировать подпорные стены. Здесь обещают установить видеонаблюдение и полностью обновить освещение. Также на Пейзажной аллее появится общедоступный Wi-Fi. Тут обещают высадить новые деревья и кусты.

Как рассказали сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор", проект реконструкции Пейзажной аллеи уже прошел экспертизу и работы здесь планируют начать ранней весной, чтобы большую их часть закончить ко Дню Киева (отмечается в последнее воскресенье мая).

Ранее гендиректор "Киевавтодора" уже рассказывал сайту "Сегодня" о планах по реконструкции Пейзажной аллеи.

"Работы планируем начать сразу после того, как закончится зима. На аллее планируем заменить асфальтное покрытие, отремонтировать дорожки, обустроить новые обзорные площадки, заменить освещение, установить лавочки. По проекту, на всех подступах к Пейзажной аллее появятся болларды – выдвижные столбики, которые сделают невозможным заезд автотранспорта на аллею. Отмечу, что мы не планируем демонтировать ни один из объектов, которые там находятся. Ремонтные работы будут проводиться поэтапно, ведь мы понимаем, что как раз весной туда на прогулки отправится много киевлян и гостей города. Будем стараться все работы проводить максимально оперативно и качественно, чтобы не мешать отдыхающим", – рассказал сайту "Сегодня" Александр Густелев, гендиректор КК "Киевавтодор".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook показал видео, как идет реконструкция столичного зоопарка.

При этом сообщалось, что киевляне обеспокоились судьбой деревьев в кадках, которые ранее украшали залитую в бетон Почтовую площадь. Перед холодами деревья в кадках свезли в одно место на площади (ближе к зданию "Киевпастранса"), где они простояли всю зиму и находятся сейчас.

Также мы писали, что в Винницкой области экологи высадили 6000 деревьев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама