Стала известна вакансия с самой большой зарплатой по Киеву

Должность директора департамента предусматривает зарплату в 43 тысячи гривен

Работники в возрасте за 50 не хуже молодых Фото: rawpixel.com от Pexels.

Должность директора департамента на данный момент является самой высокооплачиваемой в Киеве по всем профессиям (по классификатору профессий). Наемные работники этой категории могут рассчитывать на зарплату более 43 тысяч грн. Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости.

"Наиболее оплачиваемыми специалистами в Киеве сегодня являются директора департаментов предприятий – как государственных, так и частных в различных отраслях экономики. В частности, в сфере телекоммуникаций и банковской деятельности. Ценовые предложения по вакансиям для таких топ-менеджеров минимум в три раза превышают среднюю зарплату в столице", - сообщает пресс-служба КГГА.

Также подчеркивается, что спрос на опытных руководителей в столичных компаниях в условиях роста экономики остается стабильно высоким, однако предложения кадров недостаточно. Как отметили в центре занятости, должность директора департамента предполагает высокий уровень профессионализма и ответственности, организаторских способностей, а также наличие значительного опыта руководящей работы в конкретной сфере. Поэтому для работодателя поиск таких специалистов является всегда достаточно сложным.

Отметим, что в Киеве простаивает более полутысячи вакансий руководителей, госслужащих и даже законодателей.

Напомним, что активных работодателей на рынке труда Украины в апреле существенно не добавилось. Но ожидаемый сезонный прирост продемонстрировали HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) и сфера туризма. Небольшое, но стабильное увеличение количества вакансий с марта происходит в транспортной сфере, логистике, строительном бизнесе и недвижимости.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в июне украинцев ждут дополнительные выходные. Дополнительная приятная новость заключается в том, что никакие из этих дополнительных выходных отрабатывать не надо.

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