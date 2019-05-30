Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Стала известна вакансия с самой большой зарплатой по Киеву

30 мая, 13:16

Должность директора департамента предусматривает зарплату в 43 тысячи гривен

Работники в возрасте за 50 не хуже молодых Фото: rawpixel.com от Pexels
Работники в возрасте за 50 не хуже молодых Фото: rawpixel.com от Pexels.

Должность директора департамента на данный момент является самой высокооплачиваемой в Киеве по всем профессиям (по классификатору профессий). Наемные работники этой категории могут рассчитывать на зарплату более 43 тысяч грн. Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости.

"Наиболее оплачиваемыми специалистами в Киеве сегодня являются директора департаментов предприятий – как государственных, так и частных в различных отраслях экономики. В частности, в сфере телекоммуникаций и банковской деятельности. Ценовые предложения по вакансиям для таких топ-менеджеров минимум в три раза превышают среднюю зарплату в столице", - сообщает пресс-служба КГГА.

Также подчеркивается, что спрос на опытных руководителей в столичных компаниях в условиях роста экономики остается стабильно высоким, однако предложения кадров недостаточно. Как отметили в центре занятости, должность директора департамента предполагает высокий уровень профессионализма и ответственности, организаторских способностей, а также наличие значительного опыта руководящей работы в конкретной сфере. Поэтому для работодателя поиск таких специалистов является всегда достаточно сложным.

Отметим, что в Киеве простаивает более полутысячи вакансий руководителей, госслужащих и даже законодателей.

Напомним, что активных работодателей на рынке труда Украины в апреле существенно не добавилось. Но ожидаемый сезонный прирост продемонстрировали HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) и сфера туризма. Небольшое, но стабильное увеличение количества вакансий с марта происходит в транспортной сфере, логистике, строительном бизнесе и недвижимости.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в июне украинцев ждут дополнительные выходные. Дополнительная приятная новость заключается в том, что никакие из этих дополнительных выходных отрабатывать не надо.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, работа, вакансии

Вы сейчас просматриваете новость " Стала известна вакансия с самой большой зарплатой по Киеву". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работа в Киеве: в каких сферах больше всего вакансий

Вчера, 14:49

Чаще всего ищут работников самых простых профессий

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Будущая профессия для школьника: как выбрать и на что обратить внимание

17 мая, 07:38

В Украине уже с избытком филологов, юристов и менеджеров

Горячий сезон заработков в Украине: каких специалистов ищут на лето

5 мая, 07:51

Для сезонных работ активно ищут продавцов, горничных, водителей и тату-мастеров

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

В Украине приготовили новшества для водителей: что изменилось

32-летняя россиянка превращается в живую Барби

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

Основатель Huawei назвал столкновение с США «неизбежным»

Как у лебедя: как предотвратить появление морщин на шее

Кучма обнаружил причину всех проблем украинской истории

6 сообщений от мужчины, после которых вам надо от него бежать

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь