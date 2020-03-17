Стало известно, будут ли платить на карантине зарплату киевским учителям

Всем сотрудникам сферы образования в Киеве на время карантина гарантируется выплата средней зарплаты. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.
"Все без исключения работники образования Киева получат заработную плату. В случаях, когда руководители учебных заведений рекомендуют своим работникам брать отпуска за свой счет, обращайтесь в Департамент образования и науки или в Службу образовательного омбудсмена", – цитирует Мондриевского пресс-служба КГГА.
Так, соответствующий приказ Департамента образования и науки регламентирует следующее:
- при организации работы в дистанционном режиме заработная плата сохраняется;
- работники приходят на рабочие места в случае крайней необходимости;
- работа кружков, секций и студий прекращена;
- все совещательные мероприятия переведены в телефонный или видеоформат, а приемы граждан – отменены;
- работникам, которые ходят на работу, ежедневно измеряют температуру и отправляют домой в случае выявления признаков заболевания. Для соблюдения правил гигиены в помещениях всегда есть мыло, дезинфицирующие средства, одноразовые полотенца, салфетки. Не допускаются к работе работники, которые посещали страны инфекционного риска, две недели с момента прибытия в Киев.
Также в КГГА предостерегли родителей от сомнительных учреждений, предлагающих образовательные услуги, а также услуги по уходу за малолетними детьми.
"Родителям необходимо найти возможность ухода за детьми дома, ограничить контакты детей и собственные, соблюдать все санитарные требования, температуры и проветривания помещений", - подытожили в КГГА.
Напомним, что столичные детсады, школы и университеты ушли на карантин и дистанционное обучение с 12 марта.
С 17 марта карантин в столице ужесточили – закрываются бары, рестораны, кафе, спортивные залы, метро.
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