Стало известно, будут ли платить на карантине зарплату киевским учителям

В КГГА отметили, что при организации работы в дистанционном режиме заработная плата сохраняется

Всем сотрудникам сферы образования в Киеве на время карантина гарантируется выплата средней зарплаты. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"Все без исключения работники образования Киева получат заработную плату. В случаях, когда руководители учебных заведений рекомендуют своим работникам брать отпуска за свой счет, обращайтесь в Департамент образования и науки или в Службу образовательного омбудсмена", – цитирует Мондриевского пресс-служба КГГА.

Так, соответствующий приказ Департамента образования и науки регламентирует следующее:

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при организации работы в дистанционном режиме заработная плата сохраняется;

работники приходят на рабочие места в случае крайней необходимости;

работа кружков, секций и студий прекращена;

все совещательные мероприятия переведены в телефонный или видеоформат, а приемы граждан – отменены;

работникам, которые ходят на работу, ежедневно измеряют температуру и отправляют домой в случае выявления признаков заболевания. Для соблюдения правил гигиены в помещениях всегда есть мыло, дезинфицирующие средства, одноразовые полотенца, салфетки. Не допускаются к работе работники, которые посещали страны инфекционного риска, две недели с момента прибытия в Киев.

Также в КГГА предостерегли родителей от сомнительных учреждений, предлагающих образовательные услуги, а также услуги по уходу за малолетними детьми.

"Родителям необходимо найти возможность ухода за детьми дома, ограничить контакты детей и собственные, соблюдать все санитарные требования, температуры и проветривания помещений", - подытожили в КГГА.

Напомним, что столичные детсады, школы и университеты ушли на карантин и дистанционное обучение с 12 марта.

С 17 марта карантин в столице ужесточили – закрываются бары, рестораны, кафе, спортивные залы, метро.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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