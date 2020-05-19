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Стало известно, как оштрафуют ночные клубы Киева, работавшие в карантин

19 мая, 12:04

Наталья Руда

Заведения могут заплатить до 170 тысяч гривен штрафа

Три столичных ночных клуба, которые работали в условиях карантина несмотря на запрет, оштрафуют. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Во время мониторинга сети Интернет была обнаружена информация о работе нескольких ночных клубов в столице вопреки требованиям карантина. В результате проверки и отработки этой информации столичные полицейские на должностных лиц этих учреждений составили три протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Печерском и Шевченковском районах Киева", - говорится в сообщении.

Правонарушителям грозит наказание в виде штрафа от 34 до 170 000 гривен.

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Мэр Киева Виталий Кличко назвал переполненные ночные клубы Киева, работавшие в карантин, "пиром во время чумы".

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Отметим, что ситуация, когда заведения незаконно работают в условиях запрета, для Киева не нова. Ранее подобное уже наблюдалось с некоторыми столичными ресторанами и строительными супермаркетами.

Ранее новости "Сегодня" писали, что с 12 мая в столице ослабили карантин, однако общественный транспорт пока не работает в полной мере, а метро закрыто.

Также напомним, что на прошлой неделе вспышку коронавируса обнаружили в столичном интернате:

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Киев карантин ночные клубы

Источник: Сегодня

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