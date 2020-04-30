Стало известно, какие рынки откроют в Киеве с 1 мая

"Столичный" возобновит полноценную работу, а все остальные рынки будут закрыты

После разрешения Кабмина на работу крытых продовольственных и аграрных рынков в Украине в Киеве с 1 мая возобновит работу "Столичный" рынок, а остальные рынки будут закрыты.

Как сообщают "Украинские Новости", на данный момент на "Столичном" осуществляется оптовая и мелкооптовая торговля, однако завтра будет полностью возобновлена полноценная работа рынка с учетом требований правительства.

Тем временем, Бессарабский рынок, расположенный в самом центре столицы, остается закрытым, пока не будет принято решение об открытии органами местного самоуправления. При этом в администрации Бессарабского рынка сообщили, что это касается всех столичных рынков.

Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко на днях, представляя план первого этапа смягчения карантина в столице, выражал надежду на то, что Кабмин внесет рынки в перечень объектов, которым можно работать.

Напомним, что с 12 мая в столице могут ослабить карантин, однако это будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса.

Новости "Сегодня" сообщали, что карантин в Украине продлится до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае карантинные меры ослабят, но определенные ограничения могут продолжаться еще два года.

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