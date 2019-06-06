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Стало известно, когда починят музыкальные фонтаны в Киеве

6 июня, 09:55

Фонтаны будут работать по графику уже с четверга

Архивное фото "Сегодня"
Архивное фото "Сегодня".

В Киеве из-за аварии, которая произошла на высоковольтной сети, временно не работают светомузыкальные фонтаны в акватории Русановского канала.

Во вторник киевляне, пришедшие посмотреть на разноцветное шоу и послушать музыку, так и не дождались начала работы фонтанов.

"Поломку уже выявили. Ремонтные работы должны завершить к вечеру среды. Если рабочие справятся, фонтаны будут работать по графику уже с четверга", — сообщили "Сегодня" в КП "Киевводфонд".

Жители Русановки отмечают, что один из 12 фонтанов на канале и раньше барахлил: его струи не поднимались высоко.

Ранее на площади перед Киевским Дворцом детей и юношества впервые за последние 40 лет заработал отреставрированный комплекс фонтанов. Он является памятником архитектуры и модернизма, включает в себя бассейны и фонтаны в монументальной мозаике.

Также в конце апреля забили фонтаны на Майдане Независимости – "Большой" и комплекс "Малые" фонтаны: "Водяной шар", "Каскадный" и "Основатели Киева", а также фонтан "Крещатик" у дома №25. Фонтанный комплекс в акватории Русановского канала, состоящий из 12 фонтанов, свою работу начал уже с 1 мая.

Тем временем, в Харькове приводят в порядок фонтан в парке Шевченко.


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Тег фонтан

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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