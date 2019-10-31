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Стало известно, когда в Киеве начнут устанавливать елку

31 октября, 04:25

В Киеве традиционно будут устанавливать две городские елки

Фото : Folk Ukraine

Фото : Folk Ukraine

Генеральный директор организатора проекта Новый год на Софии Folk Ukraine Игорь Добруцкий заявил, что монтаж главной новогодней елки Украины на Софийской площади в Киеве начнется 10 декабря.

Об этом сообщает theБабель.

Добруцкий отметил, что в Киеве традиционно будут устанавливать две городские елки — на Контрактовой площади и на Софийской площади.

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"На Софиевской площади мы делаем каждый раз новую тематику, на этот раз совместим тему украинского казачества вместе со Щелкунчиком. Устанавливать елки будут ориентировочно 10 декабря, 19-го — открытие. На Подоле будем популяризировать полтавскую игрушку опишня — это керамические изделия, на Контрактовой площади елка также будет оформлена в стиле традиционной полтавской керамики. Всего будет около 700 игрушек, а на Софийской площади более тысячи", — сказал он.

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Как мы писали ранее, в прошлом году Контрактовая площадь на Новый год была украшена в стилистике работ Марии Примаченко, а в позапрошлом году – в стиле яркой яворовской игрушки.

Традиционно на Софийской и Контрактовой площадях появятся новогодние домики, где можно будет купить еду, горячий глинтвейн и сувениры.

Как в прошлом году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем сюжете:

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Новый год елка праздники контрактовая площадь софийская площадь

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