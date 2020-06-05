Стало известно, когда в Киеве решат вопрос с открытием ресторанов и бассейнов

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос на следующей неделе

Рестораны, кафе и бассейны в столице пока что открывать не будут. Об этом сообщил на брифинге 5 июня мэр Киева Виталий Кличко.

"Правительство, как вы знаете, позволило большинству городов, где показатели в пределах определенных, перейти к следующему этапу послаблений. В частности, открыть с 5 июня рестораны и кафе и бассейны. В Киеве сегодня один из трех показателей – по количеству больных на сто тысяч населения – превышает норму. И сегодня составляет 14,9. Поэтому мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления. Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать. Но мы же не хотим снова вернуться в карантин?" – уточнил мэр.

По его словам, решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город будет принимать отдельно.

Реклама

"Исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни (примет решение – ред.). То есть, комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе", – уточнил городской глава.

Ранее о том, почему в столице нельзя с 5 июня открывать рестораны, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Отметим, что по состоянию на 5 июня в Киеве коронавирус подтвержден уже у 3 292 человек. За минувшие сутки коронавирусом заразились 82 человека, четыре человека умерли.

Напомним, что с 1 июня в столице открылись детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры, детско-юношеские спортивные школы.

Реклама

Также смотрите в сюжете, как в столице открывались ТРЦ:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама