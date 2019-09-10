Стало известно, кто будет проектировать мемориал в Бабьем Яру

Фото: КГГА

Жюри международного архитектурного конкурса выбрало лучший проект будущего Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Он был оглашен в декабре прошлого года. На конкурс было подано 165 заявок от архитектурных бюро из 36 стран мира. Победа досталась команде архитектурного бюро из Австрии. По их проекту в Киеве построят первый в Восточной Европе Мемориальный центр трагедии Холокоста, расположенный в месте, где произошли трагические события в 1941—1943 годах.

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Будущий центр станет одновременно местом памяти, музеем и платформой для исследований, публичных дискуссий. В нем будут выставочные пространства для основной и сменной экспозиций, образовательный и исследовательский центры, пространство для публичных мероприятий, помещение для архива и музейной коллекции. Организаторы пока не говорят, когда будет построен центр, все зависит реализации утвержденной концепции.

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Ранее сообщалось, что свидетельства людей, которые стали живой историей, собрал израильский режиссер Борис Мафцир в документальном фильме "Путь в Бабий Яр". Герои этой ленты – очевидцы уничтожения еврейского народа во времена Второй мировой войны.

Как известно, 9 сентября 1941 года Киев был оккупирован немецкими войсками, а 28 сентября – на улицах столицы было развешено оповещение о том, что все евреи должны явиться в район улицы Мельникова. 29 и 30 сентября 1941 года состоялись первые расстрелы евреев. Всего за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру было захоронено, по разным оценкам, от 100 до 200 тысяч человек. Кроме евреев, там погибли жители Киева других национальностей, члены ОУН и УПА, военнопленные Красной Армии, ромы, а также душевнобольные.

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