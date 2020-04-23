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Стало известно, сколько оштрафовали киевлян, которые ходили без масок

23 апреля, 12:51

Наталья Руда

За пребывание без масок в общественных местах составили почти 180 протоколов

В Киеве полиция составила 179 протоколов по нарушению карантина из-за пребывания людей без масок в общественных местах. Об этом сообщил на брифинге 23 апреля мэр столицы Виталий Кличко.

Согласно его данным, всего составлен 951 протокол в отношении нарушителей карантина. Из них в частности: 179 – за пребывание без масок в общественных местах, 21 – за пребывание группой более двух человек. По результатам разбирательств в судах, в бюджет взыскано почти 177 тысяч гривен.

Кроме того, полиция составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции.

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"Хочу напомнить, что в столице продолжает работать Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19. В группу риска, которую контролирует центр, вошли более 40 000 киевлян. Те, кто прибыли из стран с большим распространением вируса и те, кто контактировали с больными", - уточнил Кличко.

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По его словам, Мониторинговый центр уже осуществил почти 9000 контактов для получения информации – звонков и опросов о самочувствии, о пребывании в самоизоляции, о контактах за последнее время. О тех, кто не идет на контакт с центром, сообщают в полицию.

Напомним, ранее стало известно о решении суда в отношении украинцев, на которых составили протокол из-за того, что они сбежали из обсервации в отеле "Козацкий" после эвакуации с Бали.

Ранее сайт "Сегодня" рассказал, за что могут оштрафовать на карантине, можно ли идти через парк в магазин, обязательно ли носить с собой документы и каких животных разрешается выгуливать в парках.

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Киев карантин маска

Источник: Сегодня

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