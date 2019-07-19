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Стало известно, сколько жителей официально зарегистрировано в Киеве

19 июля, 15:21

В столице официально проживает больше женщин

В Киеве официально зарегистрировано 2 651 235 человек. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

"Это данные взяты из электронного реестра нашей территориальной общины, – кстати, первого в Украине. Мы пока единственный город, где точная и актуальная информация о численном составе зарегистрированного населения находится в электронном виде. На самом деле, это очень важно, ведь отныне мы сможем контролировать уровень заселенности районов, спрогнозировать развитие города на последующие годы, владеть информацией о демографическом состоянии и тому подобное", - написал Давтян на своей странице в Facebook.

Он добавил, что численность женщин в столице преобладает. На сегодня зарегистрировано 1 504 144 женщины, а это 56,7%.

Напомним, жители Киева стали чаще разводиться и все реже – заключать браки.

Также мы сообщали, что жители столицы с каждым годом все чаще меняют имена

Отметим, что журналисты "Сегодня" ранее встретились с теми, кто решился сменить имя. Так, уроженка Великих Копаней Светлана Кононенко стала Ляной Яновской, а школьница Орына, мечтающая выучиться на врача-косметолога, стала Ариной.

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Тег Киев, население, демография

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