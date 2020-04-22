Старый вход в Киевский зоопарк сносят бульдозеры: что будет с бронзовыми львами и зубром (фото и видео)

Скульптуры останутся на месте, но это не навсегда

На территории Киевского зоопарка начался демонтаж старого входа на проспекте Победы. Напомним, заведение было закрыто для посетителей на карантин еще 17 марта, а до этого зоопарк пять дней работал в режиме парка, без экспонирования животных.

"Сейчас проходит демонтаж старых ворот и турникетов зоопарка, а также помещений касс. Их уже частично разобрали, ворота уже сняли. Помещение касс разбирают с помощью бульдозера. Территорию огородили забором и шестиметровой сеткой, чтобы ничего не упало в озера и на тротуар. Демонтаж обещают закончить через две недели. Там, где был старый вход, будет продолжен забор зоопарка к новому входу. Сотрудники касс уже перенесли все оборудование в новое помещение", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Старые скульптуры – львов и бизона, которые украшали вход в Киевский зоопарк с 1968 года, когда проводилась его очередная реконструкция, пока остаются на месте. Напомним, за годы скульптуры стали аварийными.

Видео: Киевский зоопарк

"Нам уже показали, как будет выглядеть новая скульптура бизона, выполненная из бронзы. Ее планируют через неделю поставить возле нового входа в зоопарк, к формальному открытию сезона. К формальному, поскольку мы закрыты на карантин (его продлили до 11 мая). Вторую новую скульптуру львов установят ко Дню Киева, в конце мая. Старые скульптуры львов и зубров, ставшие уже визитной карточкой зоопарка, никто уничтожать не будет, хотя они находятся в очень ветхом состоянии. Их аккуратно демонтируют и установят на территории зоопарка", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин.

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Ранее мы рассказывали, как в Киевском зоопарке разводят и выпускают на волю редких животных – черных аистов, европейскую рысь и даже ядовитую пятнистую саламандру. Новости "Сегодня" навестили потомство, которое скоро будет на свободе.

Также работники Киевского зоопарка сняли милое видео, на котором еноты моют лапы и едят витаминную пищу. Ролик собрал немало лайков в интернете. Люди писали, что будут брать пример с енотов. А еще – благодарили работников зоопарка, закрытого из-за общенационального карантина, за возможность таким образом любоваться животными.

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