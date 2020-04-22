Старый вход в Киевский зоопарк сносят бульдозеры: что будет с бронзовыми львами и зубром (фото и видео)

На территории Киевского зоопарка начался демонтаж старого входа на проспекте Победы. Напомним, заведение было закрыто для посетителей на карантин еще 17 марта, а до этого зоопарк пять дней работал в режиме парка, без экспонирования животных.
"Сейчас проходит демонтаж старых ворот и турникетов зоопарка, а также помещений касс. Их уже частично разобрали, ворота уже сняли. Помещение касс разбирают с помощью бульдозера. Территорию огородили забором и шестиметровой сеткой, чтобы ничего не упало в озера и на тротуар. Демонтаж обещают закончить через две недели. Там, где был старый вход, будет продолжен забор зоопарка к новому входу. Сотрудники касс уже перенесли все оборудование в новое помещение", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.
Старые скульптуры – львов и бизона, которые украшали вход в Киевский зоопарк с 1968 года, когда проводилась его очередная реконструкция, пока остаются на месте. Напомним, за годы скульптуры стали аварийными.
"Нам уже показали, как будет выглядеть новая скульптура бизона, выполненная из бронзы. Ее планируют через неделю поставить возле нового входа в зоопарк, к формальному открытию сезона. К формальному, поскольку мы закрыты на карантин (его продлили до 11 мая). Вторую новую скульптуру львов установят ко Дню Киева, в конце мая. Старые скульптуры львов и зубров, ставшие уже визитной карточкой зоопарка, никто уничтожать не будет, хотя они находятся в очень ветхом состоянии. Их аккуратно демонтируют и установят на территории зоопарка", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин.
Ранее мы рассказывали, как в Киевском зоопарке разводят и выпускают на волю редких животных – черных аистов, европейскую рысь и даже ядовитую пятнистую саламандру. Новости "Сегодня" навестили потомство, которое скоро будет на свободе.
Также работники Киевского зоопарка сняли милое видео, на котором еноты моют лапы и едят витаминную пищу. Ролик собрал немало лайков в интернете. Люди писали, что будут брать пример с енотов. А еще – благодарили работников зоопарка, закрытого из-за общенационального карантина, за возможность таким образом любоваться животными.
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