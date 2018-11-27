Status Group строит ЖК Olympic Park по тенденции "свободный двор"

И еще одна современная тенденция в многофункциональном жилом комплексе Olympic Park – "свободный двор" или "двор без машин"

Современный жилой комплекс – это не только комфортная квартира, но и собственная территория, на которой продумано все: зоны отдыха, удаленные от проезжей части и городского шума, паркинги и автостоянки.

Жилой комплекс Olympic Park на проспекте Бажана, всего в 5 минутах ходьбы от станции метро "Бориспольская" строится по концепции "город в городе" c cовременным и функциональным решением организации внутренней территории – "Двор без машин". Концепция предусматривает организацию внутреннего двора без парковочных мест и автомобильных дорог.

Придомовая территория комплекса представляет собой единое пространство для отдыха, разделенное на функциональные зоны: детские и спортивные площадки, дорожки для бега, скверы с беседками и предметами ландшафтного дизайна. Двор в изобилии украсят деревья, кустарники, беседки и декоративные клумбы. Выходя из дома, жители будут попадать в собственный мини-парк.

Контроль доступа на территорию

Въезд во двор ограничивается при помощи шлагбаума и контролируется круглосуточно для беспрепятственного доступа экстренных служб. Во дворе предусматривается однополосное движение с "карманами" для разъезда автомобилей.

На территорию жилого комплекса "Олимпик Парк" можно попасть и на личном автомобиле. Вокруг жилых домов запроектирована круговая дорога с подъездами к каждой секции комплекса, чтобы у жителей всегда была возможность подъехать к дому, выгрузить вещи или высадить пассажиров.

"Двор без машин" – двусторонний шаг, комфортный как для пешеходов, так и для владельцев автомобилей.

Преимущества концепции "Двор без машин" в жилом комплексе Olympic Park:

Собственная охраняемая придомовая территория. Дружелюбная городская среда, безопасность для детей. Благоприятная экология (нет шума и выхлопных газов). Ландшафтный дизайн: зеленые газоны и цветочные клумбы. Пространство для жизни: территория для занятий спортом и спокойного отдыха.

Больше узнать и познакомиться с жилым комплексом можно на сайте www.olympicpark.com.ua или в отделе продаж по адресу: ул. Харьковское шоссе, 210 (ст. метро "Бориспольская").

Разрешение на выполнение строительных работ № IV 113181130975 от 13.04.2018 г., выданное Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины