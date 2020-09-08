Столетний дом в центре Киева превратился в локацию из фильма ужасов

Потеки грязи и плесень на стенах – таким перед киевлянами и гостями города предстает столетний дом в центре Киева. На вид это локация из фильма ужасов. После пожара стены потрескались, а потолки – сплошь в копоти. Люди жалуются, что жить так невыносимо, а коммунальщики с ремонтом не спешат. Корреспонденты новостей "Сегодня" отправились на помощь.

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С момента пожара в доме, которому уже исполнилось сто лет, прошел год.

"Поджог дома был на первом и четвертом этаже. Все черное, все в копоти, стекла выбыли пожарные. Мы в таком состоянии провели зиму", – рассказывает Виктория Бондарь, жительница дома.

Старая крыша начала протекать. Когда дождь, в квартирах на четвертом этаже – грязные потоки стенами, а потом – все покрывается грибком.

"Никак нельзя добиться, чтобы они сделали крышу. Капает, течет. Как-то сидели обедали и арматура нам на стол упала", – жалуется другая жительница дома, Майя Маличенко.

Сначала чинить подъезд в ЖЭУ вообще отказывались. Мол, пожар произошел по вине самих жителей, и средств на работы нет. Хотя капитальных изменений в доме не видели более 40 лет. Но после запросов съемочной группы новостей "Сегодня", работы все же начали. Правда, только на первом этаже.

Ремонт должен делать тот, кто виновен в поджоге, говорит юрист в сфере жилищно-коммунального хозяйства Виктор Пальнюк. Но пока полиция ищет поджигателя, чинить подъезд должен ЖЭУ, или средства придется просить у городских чиновников.

"Часть средств оплачивает город с бюджетных счетов, остальную часть оплачивают жители самостоятельно", – отмечает юрист.

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В управляющей компании таки согласились восстановить стены и вставить стекла. Два месяца назад здесь сменился руководитель и обещает людям их не оставлять.

"Своими силами приступили к выполнению малярки. И до конца года мы решим вопрос с заменой окон. Пожалуй, поменяем на нормальные, энергосберегающие", – говорит Игорь Павлик, новый директор управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Печерского района.

Корреспонденты новостей "Сегодня" показали директору управляющей компании качество ремонтных работ, которые начались в подъезде:

"Видите, все осыпается, они взяли на поврежденную стену просто, нанесли слой цемента".

Игорь Павлик пообещал нам лично проконтролировать выполнение косметического ремонта и пригласить съемочную группу в гости опять, когда он закончится. А на капитальный обещает найти деньги на следующий год.

Стоит отметить, что не только в Киеве коммунальщики не справляются с проблемными домами. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Днепре многоэтажку затопило нечистотами, и как работники ЖКХ ничего не могут сделать с этим.

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