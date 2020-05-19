Столичные фонтаны запустят на День Киева

Работать фонтаны будут до 30 сентября с перерывами по понедельникам

Столичные фонтаны запустят в День Киева, который отмечается в последнее воскресенье весны. В этом году праздник выпадает на 31 мая.

Сейчас сотрудники "Киевводофонда" начали подготовительные работы перед открытием фонтанов.

"В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая, в связи с карантинными ограничениями. Уже в конце недели киевляне будут наблюдать пробные запуски фонтанов. Этот процесс является обязательным перед началом нового сезона", – говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Фонтаны уже прошли демонтаж зимнего укрытия, подключение к электросети, установку и подключение насосного оборудования, диагностику всех систем.

Работать столичные фонтаны будут до 30 сентября, а по понедельникам будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

График работы фонтанов опубликован на сайте КГГА.

Новости "Сегодня" ранее писали, что на Русановском канале киевляне уже заметили один работающий светомузыкальный фонтан из 12, которые там обычно запускают 1 мая.

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Напомним, в прошлом году на площади перед столичным Дворцом детей и юношества впервые за последние 40 лет заработал отреставрированный комплекс фонтанов.

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