Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,57
28,79
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Столичные фонтаны запустят на День Киева

19 мая, 15:19

Наталья Руда

Работать фонтаны будут до 30 сентября с перерывами по понедельникам

Столичные фонтаны запустят в День Киева, который отмечается в последнее воскресенье весны. В этом году праздник выпадает на 31 мая.

Сейчас сотрудники "Киевводофонда" начали подготовительные работы перед открытием фонтанов.

"В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая, в связи с карантинными ограничениями. Уже в конце недели киевляне будут наблюдать пробные запуски фонтанов. Этот процесс является обязательным перед началом нового сезона", – говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Реклама

Фонтаны уже прошли демонтаж зимнего укрытия, подключение к электросети, установку и подключение насосного оборудования, диагностику всех систем.

Работать столичные фонтаны будут до 30 сентября, а по понедельникам будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

В тренде
Киев снова застыл в аномальных пробках: парализованы Левый берег, мосты и десятки проспектов

График работы фонтанов опубликован на сайте КГГА.

Новости "Сегодня" ранее писали, что на Русановском канале киевляне уже заметили один работающий светомузыкальный фонтан из 12, которые там обычно запускают 1 мая.

Реклама

Напомним, в прошлом году на площади перед столичным Дворцом детей и юношества впервые за последние 40 лет заработал отреставрированный комплекс фонтанов.

Также смотрите в сюжете о пивном фонтане в Словении:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев фонтаны день Киева

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Киев надвигается сильный ветер и дождь
На Киев надвигается сильный ветер и дождьДругие новости
Под Киевом разгорелся скандал: в больнице требовали деньги за тест на COVID-19
Под Киевом разгорелся скандал: в больнице требовали деньги за тест на COVID-19Другие новости
В кафе на карантине: как теперь будут работать заведения Киева
В кафе на карантине: как теперь будут работать заведения КиеваДругие новости
Новые смерти от коронавируса в Киеве: четыре человека умерли в одном районе
Новые смерти от коронавируса в Киеве: четыре человека умерли в одном районеДругие новости
Когда в Киеве откроют кинотеатры и ТРЦ
Когда в Киеве откроют кинотеатры и ТРЦДругие новости
Экстренный брифинг из-за новой вспышки коронавируса в Киеве: онлайн-трансляция
Экстренный брифинг из-за новой вспышки коронавируса в Киеве: онлайн-трансляцияДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...