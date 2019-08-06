Столичные коммунальщики показали, как борются с опасным аллергеном (фото)

В "Киевзеленстрое" начали бороться с цветущей амброзией. Так, районные предприятия по содержанию зеленых насаждений и лесопарковые хозяйства столицы почти ежедневно обходят балансовые территории с целью выявления амброзии и принятия соответствующих мер по ее обезвреживанию, сообщает пресс-служба КП.
"Есть несколько эффективных способов в борьбе с амброзией. Это скашивание, вырывание с корнем и обработка территории, где растет аллерген, специальным препаратом "Стоп-амброзия", изготовленный на основе природного минерала бишофита. При попадании на листья растения-аллергена проникает внутрь и заставляет ее увядать. Если провести обработку в начале цветения, то растение становится неаллергенным и нефертильным, то есть его семена не способны размножаться. Препарат можно использовать в населенных пунктах, поскольку он безопасен для людей и животных", - говорится в сообщении.
Очищенные от амброзии участки засевают газонными травами, которые образуют плотную дернину и, соответственно, препятствуют распространению вредного растения.
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