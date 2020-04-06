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Столичные копы перекрыли доступ в "качалку" в Гидропарке (видео)

6 апреля, 10:31

Наталья Руда

Были задержаны два человека

Столичные полицейские перекрыли мост в Гидропарке, который ведет на спортивную площадку, где тренируются спортсмены.

На прошлой неделе в этой "качалке" произошел конфликт – мужчина напал на журналистов, которые снимали там сюжет. Позднее его задержали. Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Отметим, что после закрытия спортзалов в столице Гидропарк остался едва ли не единственным местом, где можно было позаниматься спортом.

Как сообщается в Telegram-канале "PavlovskyNews", в Гидропарк утром 6 апреля пришли несколько человек, называющих себя активистами. Они пытались пройти через кордон полиции. В итоге между ними и полицейскими произошел конфликт, их отправили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

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Напомним, с 6 апреля в Украине ужесточили ограничительные меры. Что запрещено на карантине, подробно разбирали новости "Сегодня".

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Отметим, что по состоянию на 09:00 6 апреля в Украине официально подтверждено 1319 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 28 человек выздоровели и еще для 38 диагноз оказался смертельным.

Также смотрите о ситуации в мире:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин гидропарк качалка

Источник: Сегодня

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