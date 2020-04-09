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Столичные пляжи обработали химикатами: фото

9 апреля, 16:33

Наталья Руда

Зоны отдыха обрабатывают от клещей, комаров и грызунов

В Киеве в зонах отдыха и на пляжах активно проводят обработку от вредных грызунов, паразитических клещей и комаров. Об этом сообщает пресс-служба КП "Плесо".

"Такие мероприятия выполняются каждую весну в соответствии с требованиями Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней". Используются препараты, которые внесены МОЗ Украины в Государственный реестр дезинфицирующих средств и при правильном применении не представляют угрозы здоровью человека и домашних животных", – говорится в сообщении.

В целом обработке подлежит 131 локация общей площадью 531 га.

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Напомним, что с 6 апреля в Киеве в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ужесточены карантинные меры, поэтому гулять по пляжам и паркам жителям столицы нельзя.

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Отметим, что в середине зимы многие жители столицы сообщали о большом количестве клещей в пригороде Киева.

Напомним, в Киевской области у женщины нашли болезнь Лайма, которую через укус занес клещ.

Также сообщалось, что за последние годы в Украине увеличилось количество случаев заражения болезнью Лайма. Опасные клещи чаще всего встречаются в Киевской, Черниговской и Волынской областях.

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Киев пляж клещи

Источник: Сегодня

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