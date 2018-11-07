Строительный скандал в Киеве: жители частного сектора восстали против застройщика

В Киеве разгорелся очередной строительный скандал. На этот раз жители одного из частных секторов восстали против застройщика, так как их улицу заблокируют автомобили будущих соседей.

Жители отмечают, что строительство ведется на участке с высокой вероятностью оползней. Потому люди соорудили самодельные баррикады и ведут на них круглосуточное дежурство. По словам киевлян, их узкая улица не выдержит сотен авто новых соседей.

Как отметил один из жителей Владимир Осьмачко, зимой в сильный гололед с улицы существует только один выезд. Однако, если рядом будет находиться еще 500 автомобилей, то никто не сможет выбраться из дому. При этом, в частном секторе нет детсада, а школы переполнены.

В свою очередь, семья, живущая рядом с будущей стройплощадкой, укрепляет свою территорию дополнительным забором. Мало того, на одном частном доме уже пошла трещина, часть стены осыпалась.

То, что участок, на котором планируют строительство, оползнеопасный, письменно подтвердили и в профильном управлении. Однако юрист компании-застройщика Олеся Поворознюк уверяет, что проводятся специальные мероприятия, которые уберегут дом от смещения. Кроме трех домов компания планирует построить детский сад и подземный паркинг.

В архитектурно-строительной инспекции подтвердили, что комплекс строят законно. Как отметил глава отдела правовой работы Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в городе Киеве Михаил Павлишин, проектная документация разработана с соблюдением всех требований, в том числе экологической и пожарной безопасности.

Напомним, накануне на выезде из Броваров местные жители перекрыли трассу. Они проводили протест против коррупции в правоохранительных органах. По словам жителей, один из чиновников в правоохранительных органах Киевской области "крышует" незаконные застройки.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в Киеве появилась новая жилищная афера. Около 700 семей остались без жилья. Люди вложили деньги в новые квартиры, которые ждут годами.