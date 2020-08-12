Стройки на "золотой" земле Печерска: в дело о скандальном ЖК вмешалась прокуратура Киева

Речь идет об участке земли на улице Евгения Коновальца, 30, расположенном недалеко от Прозоровской башни

Киевская прокуратура подала апелляцию на скандальное решение Окружного административного суда Киева, который в обход запретов разрешил строить на Печерске ЖК выше 27 метров.

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Речь идет о строительстве на земельном участке на улице Евгения Коновальца, 30. Недалеко от него расположена Прозоровская башня (№ 3) Васильковского укрепления киевской крепости, которую построили в стиле "николаевской готики" в 1838-1839 годах.

Красным на карте указан участок под застройку. Зеленым цветом обозначена Прозоровская башня

Окружной админсуд Киева не так давно отменил предельное ограничение в 27 метров для строительства ЖК на этом участке земли, разрешив строить здание больше указанной высоты. Как писали "Наші гроші", судья пришла к выводу об отсутствии правовых оснований считать, что объект на Коновальца, 30 находится в пределах исторического ареала столицы, так как границы и режимы использования исторического ареала города не утверждены в установленном законом порядке.

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Фото: Наші гроші

В прокуратуре Киева отмечают, что территория по адресу улица Коновальца, 30 входит в исторический ареал столицы, а предельно допустимая высота зданий здесь должна быть не выше 27 метров. Естественно, что застройщик хочет строить ЖК выше указанной нормы. Участок по этому адресу уже и так плотно застроен жилыми домами, где стоимость квартир является едва ли не одной из самых высоких по Киеву.

"Прокуратура опротестовывает решение Окружного административного суда Киева об отмене им градостроительных условий и ограничений, касающихся получения соответствующих согласований специального уполномоченного органа охраны культурного наследия. На данный момент ситуация такова, что если суд отклонит требование прокуратуры, то они смогут строить здание больше 27 метров", – пояснили в прокуратуре Киева.

Напомним, что ранее в "Киевской крепости" заявили об уничтожении памятника исторического значения.

Вместе с тем, новости "Сегодня" сообщали, что на улице Гарматной после протестов киевлян приостановили строительство рядом с ДК "Росток".

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