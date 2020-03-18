Студентов в Киеве выселяют из общежитий: премьер-министр Шмыгаль отреагировал

После введения карантина в Украине студентов в Киеве решили выселить из общежитий и отправить домой. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к руководителям учебных заведений с просьбой принять обратно студентов. Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров, которое транслирует сайт "Сегодня".

Он напомнил, что сейчас остановлено пассажирское сообщение с другими городами и областями, что делает невозможным выезд студентов из столицы.

"Мы работаем совместно с Министерством образования. Я сейчас обращаюсь к ректорам и руководителям учебных заведений, где введен карантин. Прошу с пониманием и внимательно относиться к студентам, которые живут в общежитиях. Не отправлять их домой, много кому из этих студентов некуда ехать – это студенты с оккупированных территорий. Сейчас остановлено все междугороднее сообщение. Поэтому руководителей учебных заведений настоятельно прошу, рекомендую и будет поручение Министерству образования провести работу с руководителями образовательных учреждений не выселять студентов из общежитий. Наоборот, способствовать тому, чтобы они оставались в общежитиях, максимально самоизолировались, помочь обеспечить их поставками продуктов и при необходимости лекарствами", – сказал Шмыгаль.

Напомним, первый заместитель председателя Киевской городского государственной администрации Николай Поворозник заявлял, что с 17 марта учебным заведениям поручили отправлять студентов домой.

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"Сегодня принято поручение руководителям учебных заведений отправить студентов по домам, поскольку карантин студентами воспринимается как дополнительные каникулы, и они остаются в Киеве. Есть большая просьба отправить всех по домам и ограничить доступ в общежития", – говорил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в связи с усилением карантинных мер в Киеве закрыли все торговые центры, магазины (кроме продуктовых), кафе, спортивные клубы. Кроме того, в Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 марта, а также закрыто международное авиасообщение. Кроме того, с сегодняшнего дня закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах, троллейбусах и трамваях – не более 20. Такие меры введены до 3 апреля. После введения таких мер в Киеве сегодня автобусы были переполнены, на остановках очереди, на дорогах пробки.

На внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской ОГА было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Киевской области.

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