Субботник в Киевском зоопарке: волонтеры из "Лемтранса" провели уборку территории

Экологическую инициативу поддержали более сотни сотрудников компании с детьми

Фото: "Лемтранс".

Сотрудники компании "Лемтранс" вместе со своими семьями приняли участие во всеукраинской акции "Чистый город". Более 300 сотрудников в Киеве, Днепре, Волновахе и Каменском вышли на традиционный субботник в зеленых зонах.

В столице компания провела большую весеннюю уборку на территории Киевского зоопарка уже второй год подряд. Столичный зверинец был выбран неспроста, поскольку это место – одно из любимых мест киевлян и гостей города.









































"Лемтранс" поддерживает социальные инициативы, которые полезны для горожан, уже более 10 лет. В компании отмечают, что с каждым разом к этой акции присоединяется все большее количество людей. Так, в этом году в киевском субботнике приняли участие более 100 человек. При этом к ним присоединяются не только их семьи, но и друзья и соседи! С собой волонтеры принесли все необходимое: краски, кисточки, шпатели, пакеты и перчатки компания закупила за свой счет.

Сотрудники "Лемтранса" собрались утром и после небольшой зарядки приступили к работе. Волонтеры убрали прошлогодние листья и упавшие ветки, покрасили лавочки и освежили ограды вокруг озер. Детвора, вооружившись кисточками, с радостью помогала родителям рисовать на скамейках яркие полоски. А самые маленькие в это время учились делать красивые украшения под присмотром аниматоров.

"Мы, как представители бизнес-сообщества всеми доступными средствами поддерживаем инициативы в сфере охраны окружающей среды в городах нашего присутствия. Считаем повышение экологической культуры среди своих сотрудников и привлечение внимания к проблеме загрязнения окружающей среды одной из важных задач. Традиция проводить субботники существует в компании уже более 10 лет. И мы гордимся тем, что на протяжении всего этого времени наши сотрудники становятся волонтерами и благоустраивают городские парки, детские дома и городскую среду" — говорит генеральный директор компании "Лемтранс" Владимир Мезенцев.















Он отмечает, что субботники сплачивают команду, позволяют отвлечься от работы и расширить кругозор. К тому же, это отличный повод провести время с семьей и собственным примером показать детям важность бережного отношения к природе.

"Субботник – отличный способ соединить полезное с приятным. Где же еще молодежи поучиться делать что-то полезное? А в зоопарке это делать особенно приятно, ведь после физического труда можно посмотреть на животных и отлично провести время с семьей", – рассказала нам участница акции.

В общей сложности, участники субботника перекрасили ограждения, заборы и более 35 лавочек. А после работы побывали на экскурсии по территории зоопарка.

В зверинце такой инициативе только рады.

"Киевский зоопарк – это любимое место отдыха киевлян и гостей столицы. Мы всегда поддерживаем и ценим инициативу общественности о помощи. Спасибо коллективу ООО "Лемтранс" за прекрасный вклад в доброе дело защиты окружающей среды и сохранения биоразнообразия", – отметил генеральный директор Киевского зоологического парка общегосударственного значения Кирилл Трантин.

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