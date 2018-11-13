Суд разрешил застройщику возводить забор на Андреевском спуске

Сегодня, 17:17

Запретил суд препятствовать работе башенного крана

Суд разрешил застройщику возводить забор на Андреевском спуске
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Окружной административный суд Киева разрешил застройщику отеля на Андреевском спуске в Киеве построить забор. Об этом сказано в решении суда от 29 октября, передает "Украинская правда".

Заказчик строительства – ООО "Макрон" обратилось с просьбой принять меры обеспечения иска и просьбу суд удовлетворил. Таким образом, было приостановлено решение Департамента городского благоустройства Киевсовета о прекращении строительства забора. Также суд запретил препятствовать работе башенного крана.

Кроме того, 19 октября суд приостановил действие приказа, которым было аннулировано разрешение на строительство на Андреевском.

Напомним, 9 ноября на стройплощадке отеля на Андреевском спуске неизвестные мужчины подорвали несколько петард. После этого полиция закрыла доступ на площадку и провела расследование.

Как известно, на Андреевском спуске, 14-16 намеревались построить 7-этажный отель с мансардой. В комплекс должны были войти отель на 182 номера, ресторан, фитнес-центр и паркинг на 25 машиномест. Планировать, что здание отеля будет до 30 м в высоту. Генподрядчиком выступила одесская фирма "Кадорр-Украина" бизнесмена Аднана Кивана. В июне 2018 года Киеврада поддержала расторжение договора аренды с застройщиком отеля, однако стройка продолжилась.

В начале октября активисты начали протестовать против строительства отеля, 9 октября часть забора вокруг стройплощадки снесли. Однако кран и сваи остались за забором. Активисты заверили, что данная стройка приводит к оползням, разрушению улицы, повреждению музея и прилегающих домов.
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