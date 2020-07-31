Судьба озера в Отрадном парке Киева: когда водоем наполнят водой

В "Киевзеленстрое" говорят, что фауна и флора водоема восстановятся за два года

В Киеве продолжаются работы по расчистке и благоустройству водоема в парке "Отрадный" в Соломенском районе, которые идут уже с 2018 года.

"На данный момент уже завершена замывка железобетонных и пластиковых шпунтов, на финальном этапе устройство шапочного бруса из монолитного железобетона, проводятся работы по устройству противофильтрационного экрана из геотекстиля и изоляционного слоя из геомембраны, фильтров дренажей из песка и щебня. После завершения работ в октябре текущего года озеро сможет наполняться водой", – пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном объединении "Киевзеленстрой".

Реклама

Там добавляют, что по прогнозам специалистов, озеро наполнится водой за два года, а возможно, это произойдет раньше. Также на озеро вернется его фауна и флора, она восстановится за два года.

Напомним, работы по расчистке и благоустройство озера были начаты в конце 2018 года. Заказчиком работ было определено коммунальное объединение "Киевзеленстрой". Проектная документация разрабатывалась в 2017-2018 годах.

В "Киевзеленстрое" отмечают, что проект был рассмотрен и согласован Управлением экологии и природных ресурсов, Государственным агентством водных ресурсов Украины и Департаментом градостроительства и архитектуры.

Реклама

Также проектно-сметная документация прошла комплексную строительную экспертизу по уровню сложности СС2 (рассмотрение технической и технологической части проекта) и получила положительное экспертное заключение.

Проектом было предусмотрено проведение комплекса водоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологического, санитарного и гидрологического состояния озера и прилегающей территории. В частности, расчистка дна и капитальный ремонт берегоукрепления, а также восстановление водообмена для предотвращения быстрых процессов зарастания высшей водной растительностью и заиливанию водоема.

Отметим, что прошлой весной люди переживали, что в водоеме в парке "Отрадный" могут погибнуть животные, в частности черепахи. Местные жители даже обратились за помощью к волонтерам "Команды спасения животных". Они выезжали на проверку озера, но пострадавших черепашек, к счастью, не обнаружили.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киеве хотят создать специальный парк для рыбной ловли.

Тем временем в Ореховатские пруды в столице сливали отходы:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама