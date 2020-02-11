Судьба старинного дома на Подоле: что хотят сделать со зданием на улице Хорива

Фото: Кирилл Трухин

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В столице застройщик пытается снести историческую усадьбу на Подоле (ул. Хорива, 2), требуя в суде от Минкульта лишить здание статуса памятника, сообщает КГГА.

"Я понимаю, что бизнес – это инвестиции, развитие и тому подобное. Но нужно с уважением относиться к городу, в котором живешь. Я не понимаю этой привычки – снести, поломать, убить хорошее историческое здание и построить вместо нее очередной дом без души. При этом, наплевав как на Киев, так и на жильцов. Таких примеров, к сожалению, еще много, но надеюсь, что их станет меньше и, в идеале, они вообще сойдут на нет. Надо воспитывать у таких "инвесторов" уважение к городу", – отметил советник городского головы Максим Бахматов.

В свою очередь, член коллегии Главного совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Кальницкий отметил необходимость ограничения строительной активности на ул. Хорива, 2 и сохранении здесь характерных элементов исторической застройки.

Ведь несмотря на судебную отмену для домов на ул. Хорива статуса памятников местного значения, эти объекты находятся на строго охраняемой заповедной территории, где любые градостроительные преобразования должны происходить только с целью выявления и усиления исторической составляющей, с разрешения соответствующих уполномоченных органов охраны культурного наследия и под контролем неравнодушной общественности.

"Совершенно очевидно, что для соответствия этим требованиям должно быть обеспечено сохранение вида имеющихся исторических фасадов домов на ул. Хорива, 2 – как по их геометрических параметров, так и по деталям отделки. Еще одним важным фактором является непосредственное прилегание участка, о котором идет речь, к территории Киево-Флоровского Вознесенского монастыря – одного из самых ценных комплексов Киева и Украины, памятники градостроительства архитектуры национального значения. Двухэтажные сооружения по фронту и во дворе усадьбы на ул. Хорива, 2 расположены рядом с такими же двухэтажными монастырскими сооружениями", – отметил Михаил Кальницкий.

По его словам, эта малоэтажная застройка способствует, с одной стороны, наличие визуальных связей территории монастыря с окружающей городским пространством и видовому раскрытию доминирующих зданий обители в северо-западном направлении. С другой стороны – ограниченная этажность прилегающих зданий защищает территорию памятника национального значения от дисгармоничных и агрессивных вмешательств.

Напомним, жилой дом по адресу ул. Хорива, 2-А, в 2009 году был признан аварийным, и уже в 2010 году для его реконструкции нашли частного инвестора, который также взялся реконструировать весь комплекс строений.

В 2014 году Министерство культуры присвоило эти домам охранный статус. Однако, согласно данным, размещенным на щите, возвышающемся над зеленым строительным забором, инвестор намерен демонтировать здания. Со здания усадьбы полностью сняли крышу. По словам активистов, из-за аварийного состояния охранные ведомства теперь могут принять решение, что здание потеряло аутентичность и не подлежит реставрации, а значит – его можно снести и построить на его месте новое здание.

Напомним, в 2019-м город потерял еще несколько старых зданий. Большинство из них ушли под снос официально, с разрешения властей, и вскоре на их месте появятся современные небоскребы. Другие же были снесены незаконно, вопреки судебным запретам. А еще одно пало жертвой "реставраторов". Сайт "Сегодня" вспоминает исторические здания, которые мы потеряли в уходящем году.

Также, в самом старом в столице Национальном ботаническом саду им. Фомина, который расположен возле станции метро "Университет", прошла реставрация старинных входных групп с колоннами со стороны бульвара Шевченко и улицы Льва Толстого.

Кроме того, Апелляционный суд не разрешил застройщику узаконить права собственности на отдельные квартиры в доме на улице Нижний Вал, 27-29 в столице. А позже судьи постановили, что четыре верхних этажа скандального "дома-монстра" необходимо снести.

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