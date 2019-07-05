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"Сухой закон" в Киеве: как в столице обходят запрет на ночную продажу алкоголя

5 июля, 08:19

В супермаркетах появились ночные "кафе", а в КГГА еще не придумали, как проверять торговцев

Фото: Сегодня

Запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве в последнее время "дает сбои": киевляне в соцсетях то и дело хвастаются покупкой спиртного после полуночи. При этом хмельные напитки можно приобрести как в небольших магазинчиках в спальных районах, так и в некоторых сетевых супермаркетах в центре города. И если в конце 2018 года торговцы однозначно отказывали в продаже пива ночью, опасаясь проверок, или продавали его тайно, едва ли не с "черного хода", то летом 2019-го, по словам жителей Киева, купить спиртное после 23:00 – вовсе не проблема.

Журналисты сайта "Сегодня" отправились в ночной рейд, чтобы выяснить, реально ли купить алкоголь в "запретное" время – в обход ограничения от Киеврады.

Маленькие магазины: по кассе, но без чека

Проще всего, по словам киевлян, купить алкоголь ночью в спальных районах. Там множество маленьких магазинчиков, которые работают в жилых домах или во дворах, и немало из них торгуют круглосуточно.

Мы зашли в один из таких "мини-маркетов" на Старой Дарнице около двух часов ночи. В холодильниках – прохладное пиво и сидр, на витрине – вино, водка и коньяки. Берем две бутылки пива и отправляемся на кассу, – и девушка продает нам спиртное без лишних вопросов. Правда, чек на руки не дает.

Позже признается, что сначала запрет здесь соблюдали. Но проверки к ним ни разу не приходили, так что руководство магазинчика решило игнорировать "сухой закон".

Еще один магазин в одном из дворов на Виноградаре также торгует по ночам, но после 23:00 отовариться здесь можно лишь через окно в двери. Около полуночи нам также продали здесь пиво. А перед нами местный житель даже приобрел стакан водки на разлив.

Купить спиртное по ночам можно и в центральных районах столицы. В будний день, слегка после полуночи, мы наведались в небольшой винный магазинчик, расположенный неподалеку от станции метро. Несмотря на позднее время, он был открыт, внутри – несколько покупателей. В ассортименте – вина, разливное пиво и сидр, также есть напитки покрепче. Можно рассчитаться как наличными, так и карточкой. Покупаем разливной сидр. Парень на кассе желает приятного вечера и приглашает вернуться за добавкой. "Мы работаем до трех часов ночи", – улыбается кассир.

При этом обходить запрет научились и сетевые супермаркеты, придумав несложную, но рабочую схему.

Большие супермаркеты: алкоголь через "кафе"

В некоторых сетевых магазинах, которые работают круглосуточно, приобрести алкоголь после 23:00 можно в "кафе", которые действуют при отделе кулинарии. Один из таких супермаркетов мы нашли в центре города. Заходим на разведку в час ночи. В "кафе" – небольшая полка с пивом, винами, шампанским и коньяком, товар продается исключительно в бутылках: разлива нет. Интересуемся, можно ли здесь приобрести другие крепкие напитки из магазина, и есть ли возможность забрать их с собой.

"Конечно! Выбирайте из всего, что есть в отделе алкоголя. Но расплатиться сможете только на моей кассе, на основных вам сейчас не пробьют", – говорит, улыбаясь, продавец.

Стоимость алкоголя в "кафе" супермаркета – такая же, как и в самом магазине. Но в чеке перед названием маркета, указано что это "кафе". Как известно, запрет на продажу алкоголя после 23:00 касается исключительно магазинов, но в общепитах купить спиртное можно в любое время. А значит – все законно.

"У нас на Борщаговке в супермаркете тоже так. Недалеко от касс есть крохотная барная стойка. Она там для вида, сидеть за ней невозможно. Но в этом "баре" ночью можно купить алкоголь из магазина. А днем там работает только кофемашина", – рассказал нам киевлянин Антон.

Реакция властей: в Киеве еще не придумали, как проверять соблюдение "сухого закона"

Сайт "Сегодня" поинтересовался у КГГА, проверяют ли власти соблюдение "сухого закона" в ночных магазинах города. Как оказалось, несмотря на то, что постановление, запретившее продажу спиртного по ночам, было принято еще 27 сентября 2018-го, процедура проверки до сих пор не утверждена. Попросту говоря, в городе еще не придумали, как проверять ночных торговцев.

"На сегодняшний день департамент работает над вопросом процедуры проведения мониторинга выполнения решения Киеврады. После определения данной процедуры департамент будет принимать меры относительно привлечения к ответственности лиц, которые нарушают это решение", – сообщили сайту "Сегодня" в департаменте городского благоустройства КГГА.

А значит, пока ночные магазины могут спокойно нарушать "сухой закон", не опасаясь наказаний.

Напомним, в 2018-м проект решения о запрете продавать алкоголь ночью вызвал бурную дискуссию в Киевраде. Депутаты спорили, до какого времени должны действовать ограничения. Звучало, в частности, предложение "снизить градус", чтобы запрет действовал не до 10 утра, а до 8. Однако это предложение большинство не поддержало, хотя его выносили на голосование дважды. В итоге за проект решения проголосовали 77 человек.

Спустя неделю после принятия постановления, новости "Сегодня" проверяли, как соблюдают запрет на продажу алкоголя ночью. В то время запрет соблюдали почти все торговые сети. Между тем, эксперты прогнозировали, что штраф в 1700 грн не напугает крупные торговые сети.

Между тем украинцы, несмотря на подорожание алкоголя, продолжают оставаться среди лидеров в потреблении алкогольных напитков.

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Тег КГГА, запрет, алкоголь, сухой закон

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АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

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