Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,38

Сюрпризы бабьего лета: в Киеве расцвели сакуры

17 октября, 11:44

Аномальное цветение можно увидеть на бульваре Верховной Рады

Фото: facebook.com/dniprouzn

Фото: facebook.com/dniprouzn

В Киеве в связи с аномально теплым октябрем на бульваре Верховной Рады расцвели сакуры. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений в Днепровском районе.

"Аномалии природы – это когда и осенью можно насладиться весенним цветением сакур. Бульвар Верховной Рады ждет вас! Успейте сделать фото", - говорится в сообщении коммунальщиков в Facebook.

Реклама

Отметим, что это уже не первая подобная аномалия. В частности, ранее в столице расцвели каштаны и акации.

В тренде
Украинские флаги и боевые волынки: как в Киеве прошел Марш УПА: опубликованы фото

Ранее метеорологи отмечали, что такая высокая температура в октябре по климатической норме соответствует середине августа.

Напомним, 7 октября в столице выпал мокрый снег.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев погода сакуры погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Минута позитива: в Киевском метро девушка устроила яркие танцы, видео
Минута позитива: в Киевском метро девушка устроила яркие танцы, видеоДругие новости
В Киеве выпал мокрый снег: видео
В Киеве выпал мокрый снег: видеоДругие новости
В столичной подземке молодая пассажирка устроила импровизированный танец: видео
В столичной подземке молодая пассажирка устроила импровизированный танец: видеоДругие новости
На левом берегу Киева появился опасный маньяк
На левом берегу Киева появился опасный маньякДругие новости
Украинские флаги и боевые волынки: как в Киеве прошел Марш УПА: опубликованы фото
Украинские флаги и боевые волынки: как в Киеве прошел Марш УПА: опубликованы фотоДругие новости
Австралиец пытался с помощью взятки незаконно въехать на территорию Украины
Австралиец пытался с помощью взятки незаконно въехать на территорию УкраиныУкраина

Новости партнеров

Loading...
загрузка...