Сюрпризы бабьего лета: в Киеве расцвели сакуры

Фото: facebook.com/dniprouzn

В Киеве в связи с аномально теплым октябрем на бульваре Верховной Рады расцвели сакуры. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений в Днепровском районе.

"Аномалии природы – это когда и осенью можно насладиться весенним цветением сакур. Бульвар Верховной Рады ждет вас! Успейте сделать фото", - говорится в сообщении коммунальщиков в Facebook.

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Отметим, что это уже не первая подобная аномалия. В частности, ранее в столице расцвели каштаны и акации.

Ранее метеорологи отмечали, что такая высокая температура в октябре по климатической норме соответствует середине августа.

Напомним, 7 октября в столице выпал мокрый снег.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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