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Сюрпризы ноября: в Киеве зафиксировали вторую самую теплую ночь за 139 лет

5 ноября, 13:25

Температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже 12,3 градуса

/ Фото: Pixabay

Киевляне пережили вторую самую теплую ночь за 139 лет. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже 12,3 °С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1930 года повторилось.

При этом за прошедшие сутки 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году.

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Среднесуточная температура составила +12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года.

По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября.

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Напомним, что в оккупированном Россией Крыму на плато Ай-Петри выпал первый снег. Заснеженная вершина попала на видео – его опубликовало предприятие "Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри" в Facebook.

Также спустя месяц после первого снегопада в сентябре популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

Кроме того, мелкий снег наблюдался в столице в конце октября.

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Киев погода погода в Киеве

Источник: Сегодня

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