Сюрпризы осени: в Киеве расцвели акации

Фото: facebook.com/groups/nashvinogradar

В Киеве в последние дни сентября неожиданно расцвела акация. Об этом сообщается в паблике "Наш Виноградарь" в Facebook.

В частности, розовая акация зацвела на Порика, а белая – на Межевой.

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Отметим, что ранее в Киеве расцвели каштаны. Цветущие деревья заметили недалеко от Киево-Печерской лавры. Это уже не первый подобный случай за последнее время. Так, жители столицы ранее обратили внимание на распустившиеся каштаны на Виноградаре.

Также "Сегодня" сообщали, что в Одесской области в результате сильного дождя на дороге образовался двухметровый провал.

А недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Кроме того, синоптики отмечали, что бабье лето стоит ожидать во второй декаде октября. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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