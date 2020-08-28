"Таких ужасных цифр еще не было": Кличко сообщил о девяти смертях от коронавируса

Также растет число и госпитализированных в больницу

В Киеве за сутки от коронавируса умерли девять человек. Это наибольшее число летальных случаев за все время пандемии. Всего коронавирус унес жизни уже 187 человек.

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Об этом на брифинге 28 августа сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В столице также зарегистрировано уже 12 719 случаев инфицирования коронавирусом, из которых за последние сутки – 251 случай.

Заболели:

139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет;

101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет;

5 девочек от 3 до 16 лет и 6 мальчиков от 1 года до 16 лет.

Заболели и 10 медиков.

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В больницы столицы попали 47 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 4070 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах – по 39, в Днепровском – 37, в Святошинском районе – 30 случаев.

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"Растет в последние дни количество больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. На сегодняшний день в стационарах находятся 486 пациентов. Из них 22 ребенка. 101 больной в тяжелом состоянии. 195 получают кислородную терапию. 14 – под аппаратами ИВЛ. Таких ужасных цифр у нас еще никогда не было. Еще 60 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", – сказал Кличко.

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Он уточнил, что больницы первой волны работают практически как инфекционные госпитали.

Тем временем в Украине количество заболевших COVID-19 также рекордно выросло.

Отметим, что несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в школах Киева и области 1 сентября прозвучит первый звонок. Новости "Сегодня" писали о том, что школьные линейки отменили, а в школах ввели новые правила для учеников и родителей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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