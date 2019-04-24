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Театры без пандусов в Киеве: кому жаловаться и куда обращаться

Сегодня, 10:32

Если пандусов возле заведений культуры нет или их недостаточно, то киевляне могут обратиться в департамент КГГА

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Киевляне жалуются на отсутствие пандусов в зданиях столичных театров. В частности, такая ситуация сложилась в Театре на Левом берегу. 

"Со своим неходящим отцом я посещаю спектакли в Театре на Левом берегу, но каждый поход в театр — это испытание! Возле здания на Броварском проспекте нет пандусов, коляску с отцом поднимают вручную", – сообщила киевлянка Анастасия Снежина.

Замдиректора департамента культуры КГГА Николай Шуляк рассказал "Сегодня", что по Киевскому академическому театру драмы и комедии на Левом берегу уже отреагировали на жалобу и обратились к руководству театра с просьбой установить необходимое количество пандусов на входе в здание театра.

"Отмечу, что, согласно новым государственным строительным нормам, уже на стадии проектирования документации на строительство, ремонт или реконструкцию заведений культуры должна учитываться потребность создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Если пандусов возле заведений культуры нет или их недостаточно, то киевляне могут обратиться в наш департамент по телефонам: (044) 278-42-62, (044) 279-61-75, также можно обращаться напрямую к администраторам театра", – сказал Шуляк.

Напомним, на днях Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра отпраздновал 40-летний юбилей. 21 апреля 1979 года театр представил общественности свой первый спектакль. Это была "Высшая точка – любовь" по пьесе Родиона Феденева.

Также мы писали, что в Харькове разгорелся скандал по поводу установки пандуса для одной из жительниц дома, члена Паралимпийской сборной Украины Анны Пашковой.

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Тег Киев, театр, пандус

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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