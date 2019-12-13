Теплые одежды и бананы: как наряжали малышей-основателей Киева на Почтовой площади

"Сегодня" продолжает начатую год назад традицию дарить тепло и улыбки киевлянам

Бронзовый памятник маленьким основателям Киева Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбеди на Почтовой площади уже готов к новогодним и рождественским праздникам. Утром 12 декабря малышей приодели в праздничные кожушки, штанишки, шапки, пояса и платье. Украшать начали после 10 утра.

Напомним, что традицию украшать памятник яркими и теплыми костюмами начали журналисты "Сегодня" почти год назад – ко дню рождения газеты "Сегодня" 16 декабря и Дню святого Николая.

Как это происходило в заснеженном Киеве 16 декабря 2018 года смотрите на видео:

Нашу идею с радостью поддержал автор композиции, скульптор Владимир Журавель и компания "Текстиль-Контакт". Их сотрудники пошили оригинальные костюмы.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Спустя год наряды снова вернулись на Почтовую площадь. Конечно, перед этим их постирали, поскольку в прошлом году они находились на памятнике больше месяца. А для маленького Хорива пришлось пошить новую шапку. В прошлом году ее украли с головы малыша.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

На этот раз маленькие основатели не мерзли. На них оставались костюмы, которые мы одели на них к празднику Покровы и Дня защитника Украины – 14 октября. Они продержались на памятнике почти два месяца! Хотя неизвестные успели украсть накидку и сумочку у Лыбеди, накидку и кольчугу у князя Кия, и шапочку у Хорива.

"Осенние костюмы пойдут в стирку. Ими мы украсим памятник в следующем году, а украденные детали наряда будут пошиты заново", – поясняет нам скульптор Владимир Журавель.

Чтобы создать вокруг памятника рождественское настроение, он набросил на голову накидку волхва и принес Вифлеемскую звезду. Она пробудет возле статуй совсем недолго, поскольку звезды уж очень сильно нравятся киевским ворам. В прошлом году такую декорацию сразу умыкнули с памятника.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Малышей мы одевали вдвоем с Владимиром Журавлем. Начали с Лыбеди, которая сидит на скамейке и машет своим братьям рукой. Когда шубка, платье и платочек были на месте, мы приступили украшать братьев-князей. Сам процесс занял минут 35-40. Очень холодно было застегивать металлические кнопки на костюмчиках и подвязывать все кожушки яркими поясами.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

За нами с интересом наблюдали прохожие и туристы, которые даже в холодное утро гуляют по Почтовой площади.

"Как хорошо, что этот памятник появился на Почтовой площади. Он такой милый и излучает просто море позитива. А то, что вы еще и в костюмы малышей нарядили – восторг! До этого момента у меня не было ощущения новогоднего праздника, а как увидела малышей в шубках и со звездой, оно сразу появилось", – поделилась Ольга Хмелевская, которая приехала в Киев из Полтавы.

Кстати, малыши с Почтовой площади готовы к началу праздников заранее: новогодние торжества в Киеве стартуют с 14 декабря.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

"Утеплять малышей-основателей стало доброй киевской традицией. За год на них были яркие вышиванки, костюмы моряков и защитников Украины. Теперь наступило время рождественской сказки. Людям не хватает тепла, а мы дарим им его – как духовное, так и реальное, в виде теплых одежд на малышах. На самом деле, скульптурам не нужны одежды: они из бронзы. Это тепло необходимо людям. Они видят малышей в костюмчиках и получают позитивные эмоции. И это согревает души. Улыбайтесь чаще!" – сказал нам Владимир Журавель.

Также скульптор приготовил гостям памятника веселый сюрприз в виде трех бананов-николайчиков. Он прикрепил их скотчем к спинке лавочки, на которой сидит маленькая Лыбедь.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

"Это сладкий гостинец в виде бананчиков-николайчиков. И как приветствие от украинских художников итальянским. Банан, прикрепленный скотчем, стал мировым трендом. Мои три банана не стоят так дорого – это просто сладкий подарок тем, кто в них нуждается", – пояснил Владимир Журавель.

Как мы украшали памятник малышам-основателям Киева отметил также и столичный градоначальник Виталий Кличко:

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