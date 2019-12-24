Теплый домик для крыс: где в Киеве их можно увидеть и загадать желание (видео)

Фото: Киевский зоопарк

Реклама

В Киевском зоопарке можно посмотреть на символ наступающего нового года – крысу, а также загадать желание, которое, как заверяют в учреждении, обязательно сбудется.

"Традиционно, перед Новым годом, мы создаем экспозицию, посвященную символу наступающего года по восточному календарю. В этот раз наступает год Крысы, и мы соорудили для них деревянный домик на Острове зверей", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Всего в домике обитает 20 крыс.

"У нас ручные, декоративные крысы. Все желающие могут их увидеть на Острове зверей до 19 января. Возле символа года можно будет сфотографироваться и загадать желание, которое обязательно сбудется. Композиция простая, но сделана с душой. Для наших грызунов построен домик в виде елочки. Он с подогревом, украшен небольшой елочкой, чтобы и у зверьков был праздник. Каждый день там проводится кормление грызунов, уборка и ветеринарный осмотр", – добавляют в зоопарке.

Там отмечают, что крысы всеядны. В рацион зверьков входят мясные и рыбные продукты, овощи и фрукты, орехи и злаковые культуры, молочные продукты.

Фото: Киевский зоопарк

В новогоднем вольере на "Острове зверей" сейчас живет 20 декоративных крыс. У них интересный окрас: белый, черный, бабочка, абрикос и плащевка. Не менее интересны и их имена: Щедрик, Жак, Луи, Монако, Изольда, Маркиза, Степан, Левко, Серый, Манька, Василиса, Сирко, Сара, Беленькая, Педро, Франк, Просо.

В зоопарке рассказывают интересные факты из жизни крыс.

Например, первые крысы появились на Земле более 10 миллионов лет назад. Они населяют все континенты, кроме Антарктиды. На сегодня начисляются примерно 70 видов крыс.

Средняя продолжительность жизни крысы составляет 3 года, но существуют и исключения. Так крыса Родни прожила 7 лет 8 месяцев и даже попала в книгу рекордов Гиннеса, как долгожитель.

Крысы – отличные пловцы, зарегистрированы случаи, когда они проплывали до 2 километров.

У крыс постоянно растут зубы именно поэтому они должны постоянно что-то грызть, чтобы их стачивать. Они могут перегрызать металлическую проволоку, вгрызаться в цемент и бетон.

Крысы имеют прекрасную память и интуицию. В общем крысы очень умные и любознательные. По качеству решения задач они превосходят кошек, а по ориентированию в сложных лабиринтах – даже человека. Между собой образуют сложные иерархические отношения, похожие на человеческие.

Напомним, год Белой Металлической Крысы 2020 будет годом новых начинаний. Он сулит новые возможности, любовь и деньги.

Смотрите видео, как украинцы планируют встретить Новый год 2020:

Согласно китайскому зодиаку, китайский Новый год в 2020 году начнется в субботу, 25 января, и закончится 11 февраля 2021 года. Год Металлической Крысы наступит сразу после года Желтой Земляной Свиньи (2019) и перед годом Белого Металлического Быка (2021). Крыса является первым знаком из цикла 12 животных китайского зодиака, и по этой причине этот период считается годом новых начинаний и обновлений.

Официально китайский Новый год Крысы начнется 25 января. Чтобы провести его удачно, мы советуем включить в праздничное меню то, что нравится Крысе (орехи и все виды сыров), а также надеть свою лучшую одежду и украшения, потому что "хозяйка" 2020 года любит богатство, роскошь и изысканность.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама