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Тищенко и Дубинский стали начальниками в "Слуге народа": названы их новые должности

14 июня, 17:25

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Депутаты возглавили партийные ячейки

Народные депутаты Николай Тищенко и Александр Дубинский возглавили организации партии "Слуга народа" в Киеве и Киевской области соответственно.

Как сообщает партийный сайт "Слуги народа", решение о назначении Николая Тищенко руководителем Киевской городской парторганизации было принято во время конференции городской партийной ячейки. Решение о назначении Александра Дубинского также приняли на партийной конференции, но уже обласной ячейки. Кандидатуры новых глав партийных ячеек также утвердил Высший совет партии.

Напомним, недавно Николай Тищенко решил похвастаться в соцсетях благоустройством на детских площадках в Киеве. Так, он организовал привоз песка в Святошинском районе, в котором его избрали в Верховную Раду. Фотоотчет появился в Facebооk и весьма повеселил пользователей соцсетей. Тищенко назвали "крепким хозяйственником" и попросили добавить лебедей из шин, починить кнопку в лифте и привезти еще песка – но уже для домашнего кота.

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Отметим, Тищенко неоднократно заявлял о намерении баллотироваться на ближайших выборах мэра Киева. Также он заявлял, что будет участвовать в праймериз в "Слуге народа", на которых выберут кандидатов для участия в местных выборах от этой политической силе.

В свою очередь, Александр Дубинский, которому мать-пенсионерка подарила три автомобиля на сумму 2,7 млн гривен, два года назад пытался получить гражданство Румынии. А как Дубинский проходил проверку на полиграфе – смотрите в сюжете "Сегодня":

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депутаты Николай Тищенко слуга народа Александр Дубинский

Источник: Сегодня

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